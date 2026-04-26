Una sinfonía sobre dos ruedas: Ourense experimenta la música contemporánea en sus calles

Ourense vivió este domingo una experiencia musical inédita en sus calles. El centro de la ciudad se convirtió durante unos minutos en un espacio sonoro colectivo con la interpretación de Eine Brise, una obra del compositor Mauricio Kagel en la que 111 bicicletas, junto con timbres, voces y bocinas, construyen una performance efímera en movimiento. En Ourense fueron un poco menos de la mitad los artistas sobre dos ruedas que interpretaron la composición alemana, pero con el mismo efecto y más intensidad.

La iniciativa, impulsada por el Conservatorio Profesional de Música de Ourense, parte del profesor de saxofón Emilio Vázquez, uno de los principales dinamizadores del conservatorio, que defiende una concepción abierta de la interpretación musical: «El objetivo es sacar el concierto fuera, que el público no tenga por qué ser solo un mero espectador, sino que forme parte de la música», decía en la jornada dominical mientras repartía timbres ante el Parque de San Lázaro, para poder tocar una pieza que en todo el mundo ha sido interpretada menos de una veintena de veces. En Galicia, hasta este domingo, tan solo una, en Pontevedra, en el año 2013, en el marco del Culturgal.

En el caso de Ourense, el protagonismo recayó especialmente en el alumnado más joven del conservatorio, que sustituyó las aulas por el asfalto en una experiencia que, según el profesorado, les permite acercarse a formas de creación menos convencionales. «A los niños les mola», señalaba Vázquez en referencia a la energía de los estudiantes y a la necesidad de salir del formato tradicional de concierto.

Alumnos y profesores de música del conservatorio de Ourense aunaron melodías y deporte / Iñaki Osorio

La implicación de las familias fue determinante para el desarrollo de la actividad, facilitando la participación de los menores y convirtiendo la iniciativa en una experiencia colectiva de la comunidad educativa. Las bicicletas se convirtieron en el instrumento principal de una interpretación en la que el movimiento formó parte esencial de la obra.

Durante el recorrido, los participantes debían ejecutar distintas acciones sonoras en zonas señalizadas del itinerario urbano: timbres de bicicleta, voces y sonidos coordinados que conformaban la estructura de la pieza, todo ello amparado en partituras colocadas estratégicamente hasta la Plaza Mayor. El propio Vázquez insistía en la necesidad de respetar el carácter musical de la intervención: «No es un paseo, es un concierto. Hay unos parámetros que debemos seguir dentro de este teatro musical».

Mientras los menores, ataviados con los chalecos y cascos reglamentarios, se preparaban para una actuación muy diferente que combinó pulmón y pedal. Aunque, más allá de la interpretación puntual, el proyecto forma parte de una línea de trabajo del conservatorio ourensano orientada a la innovación pedagógica y a la apertura de la música contemporánea al espacio público. «Tenemos que hacer lo posible porque se nos conozca fuera del edificio, parece que nos tenemos que quedar allí solamente, pero no tiene por qué ser así», defendía secundado por la directora del centro, Celia Adrián, que no dudó en apoyar la propuesta de interpretar una sinfonía que homenajea al Opus 111 de Beethoven —por eso el número de bicicletas— y que ninguno había oído en directo hasta ayer.