Tradición que estimula mente y alma en el geriátrico de Lobios: la fiesta de los Maios para celebrar la primavera

Una representación de la naturaleza da la bienvenida en el vestíbulo del geriátrico, como elemento decorativo y de celebración de los Maios, una fiesta cultural muy arraigada en las provincias de Ourense y Pontevedra, donde se preserva esta manifestación de honda raíz histórica, con la que se exalta la época de la floración y los cultivos, del fulgor del paisaje, de la llegada del buen tiempo y de los ciclos agrícolas, tras los rigores del invierno.

Esta tradición ancestral de origen pagano —algunas fuentes sitúan el punto de partida en los antiguos castros— está declarada de interés turístico en Galicia. Es un rito alegre que, en su adaptación actual, combina varias expresiones artísticas: música, coplas así como la elaboración de esculturas vegetales, como la que luce en la entrada de la residencia Virxe do Xurés, en el municipio ourensano de Lobios.

Durante una semana, el grupo de personas mayores que se ha implicado en la preparación del maio de este centro estuvo trabajando «a tope; estas son actividades que los motivan mucho». La estructura, de tipología 'enxebre', con una forma piramidal, ya está terminada. Los elementos vegetales —ramas, flores silvestres, carrabouxos, entre otros materiales— proceden del entorno más cercano, en un enclave que linda con el Parque Natural del Xurés. «Cada uno ha aportado su creatividad e imaginación», resalta la educadora social Laura Quintas.

«Este tipo de actividades reportan beneficios terapéuticos y también culturales. Intentamos aprovechar los días conmemorativos para traer la cultura gallega a la residencia. Son tareas que les gustan mucho, porque se sienten protagonistas. Trabajan aspectos cognitivos y estas actividades propician que se relacionen más entre ellos, además de revivir experiencias de su pasado», valora la profesional.

Los últimos detalles en la elaboración del maio de la residencia de Lobios. / J. F.

La octogenaria Maricarmen Oti, residente en el centro desde hace algo más de un año, es una de las usuarias que ha participado, en el geriátrico, en esta costumbre. «El proceso ha sido muy bueno, porque aquí, la señora, es buena maestra», elogia la mujer, de 83 años, mirando a la educadora social.

«Además de utilizar las manos, lo principal es que usamos la mente», valora esta residente, amante de las tradiciones y de los trabajos con detalle con las manos. «Ayuda a estar ocupada. Darle a la cabeza es necesario para que nos quede bonito», dice.

Juan José Covas, de 67 años, natural del municipio coruñés de Negreira, lleva solo dos semanas en la residencia. Le ha bastado el tiempo para poder participar en la actividad en colectivo de confección del maio, una tradición especialmente arraigada en Ourense, y que él nunca había realizado antes. Es su primera vez y valora positivamente tareas grupales como esta, dentro de una dinámica habitual en el centro. «Pintamos, hacemos gimnasia, nos ayudamos», resalta el sexagenario.