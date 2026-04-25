Herido grave un hombre al caer de cuatro metros mientras podaba un árbol en Rairiz de Veiga

Un hombre ha resultado herido tras caerse de unos cuatro metros de altura cuando se encontraba podando un árbol en Rairiz de Veiga, en la provincia de Ourense.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, recibieron el aviso del accidente a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quienes les explicaron que un hombre se había caída mientras podaba un árbol en la aldea Zapeaus, en Rairiz de Veiga.

A continuación, Emergencias solicitó la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Asimismo, se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

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El implicado sufrió heridas graves, por lo que fue evacuado finalmente en aeronave hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.