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La Diputación de Ourense destina 600.000 euros a proyectos sociales

La convocatoria de 2026 registra un incremento presupuestario del 70%, la mayor cuantía de la historia que la institución provincial dedica a este campo

Sede de la Diputación de Ourense.

Sede de la Diputación de Ourense. / Iñaki Osorio

Adela Ferradás

Ourense

La Diputación cumple su promesa y destina 600.000 euros a la convocatoria provincial de proyectos sociales, lo que supone la mayor cifra de su historia. No tiene precedentes por su importe, ya que supone un aumento de más del 70% respecto a los fondos del año anterior.

Hace un mes, el presidente de la Diputación, Luis Menor, anunciaba en el «Concerto 8M» la decisión de incrementar en más de un 70% estos fondos. La convocatoria de 2026 apoya los excelentes resultados del año anterior, en que se cofinanciaron más de medio centenar de entidades e iniciativas sociales. Como principal novedad, se estructura en tres líneas diferenciadas, adaptadas a las distintas realidades del tercer sector, con el fin de facilitar una mejor valoración de proyectos de naturaleza similar.

La línea de inclusión y emergencia cofinanciará proyectos, de hasta 40.000 euros, destinados al mantenimiento de plazas residenciales para personas con adicciones o en riesgo de exclusión severa, así como a la cobertura de necesidades básicas de primer nivel. La línea de cronicidad y vulnerabilidad destina hasta 30.000 euros por iniciativa para apoyar a colectivos afectados por enfermedades crónicas, de más de seis meses de duración, además de a familias con redes de apoyo social debilitadas. Por último, la de sensibilización y educación contará con hasta 20.000 euros por proyecto, una línea que está enfocada en actividades de visibilización, formación, fomento de la tolerancia y acciones sociales de diversa naturaleza, quedando excluidas las de carácter meramente lúdico, recreativo o institucional que no cuenten con un contenido técnico o formativo acreditado.

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El plazo para presentar los proyectos está abierto desde ayer.

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