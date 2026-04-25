Cuatro estudiantes ourensanas ganan un certamen nacional con un proyecto que pone el foco en la salud mental de las personas que se dedican a los cuidados

Cuatro alumnas de Ourense acaban de ganar un certamen nacional de innovación con un proyecto centrado en la salud mental de personas cuidadoras. La propuesta, impulsada desde el Parque Tecnolóxico de Galicia, se impuso en el concurso «Propuestas Innovadoras a los Retos para el Desarrollo Sostenible», promovido por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, cuya final se celebró en Elche.

Las ganadoras son Aitana Martínez, Candela Rodríguez, Isadora Freita y Valeria Guillén, estudiantes de 4º de la ESO del Colegio Santo Ángel. Su iniciativa, «AWY, Always with you», plantea una plataforma de apoyo emocional dirigida a trabajadores que cuidan de familiares dependientes, un colectivo especialmente expuesto a la ansiedad y al estrés.

El proyecto parte de un dato significativo: en España millones de personas compaginan empleo y cuidados, y alrededor del 40% presenta niveles elevados de ansiedad. Frente a esta realidad, las alumnas diseñaron un prototipo capaz de registrar el estado de ánimo, medir el estrés y ofrecer herramientas de regulación emocional para prevenir situaciones de sobrecarga.

La propuesta se gestó en el marco del programa «Ciencia y Tecnología en femenino», en el que participa Tecnópole junto a otros parques científicos del país. La iniciativa busca fomentar vocaciones STEM entre el alumnado, especialmente entre las niñas, cuya presencia en estos estudios sigue siendo menor.