El Concello de Ourense advierte de multas de hasta 100.000 euros si no se desbrozan las parcelas

Con el verano a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Ourense ha activado la maquinaria de prevención contra incendios. A través de un bando firmado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se recuerda a todos los propietarios de terrenos la obligación legal de gestionar la biomasa vegetal antes del próximo 31 de mayo, tal como estipula la Ley 3/2007 de Galicia.

El objetivo es claro: blindar los núcleos de población frente al fuego. La normativa exige mantener limpia de vegetación seca y maleza una franja perimetral de 50 metros alrededor de suelos urbanos, núcleos rurales, viviendas aisladas, gasolineras e industrias. En esta zona de seguridad, además, queda terminantemente prohibida la presencia de especies pirófitas como el eucalipto, el pino o la acacia. Aquellos que ignoren el plazo se enfrentan a un duro régimen sancionador. Las multas por infracciones leves parten de los 1.000 euros, pero podrían escalar hasta los 100.000 euros en casos graves.

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Además de la sanción económica, el Concello se reserva el derecho de realizar la ejecución subsidiaria. Para facilitar la identificación de las parcelas afectadas, los ciudadanos pueden consultar las fajas secundarias en el visor público de la Xunta o en la web municipal. Asimismo, se han habilitado estos canales de atención; el teléfono 988 388 135 o correo c.ambiental@ourense.es.