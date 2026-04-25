El aceite de oliva gallego, ¿tiene propiedades contra la diabetes?

¿Puede el huevo ser un superalimento protector frente a enfermedades? El aceite de oliva de origen gallego, ¿tiene propiedades antidiabéticas? Estos son dos de los trabajos de investigación que se dieron a conocer este viernes en el Campus de Ourense, donde el grupo de Food and Health Omics de la Universidade de Vigo celebró la IV Xornada Anual sobre Políticas Alimentarias, bajo el lema «Alimentos funcionales y salud: nuevas oportunidades para el sector agroalimentario», con cerca de 190 persoans inscritas.

Según las investigadoras Beatriz Cancho y Raquel Rial, organizadoras del evento, «hoy vivimos más años que nunca, pero el verdadero desafío es que esos años extras sean de calidad. Aquí es donde entran en juego los alimentos funcionales: aquellos que, además de nutrir, contienen componentes biológicamente activos que benefician la salud o reducen el riesgo de sufrir enfermedades.

«En un escenario donde la evidencia científica marca el futuro, el desarrollo de estos alimentos es una herramienta estratégica», afirmaron las responsables. No se trata de magia, sino de innovación y ciencia aplicada para crear valor añadido en lo que comemos cada día. La jornada, respaldada por el Campus Agua y la Xunta de Galicia, fue un escaparate de cómo la colaboración entre universidades y empresas está transformando productos cotidianos en auténticos aliados del bienestar.

Aceite de oliva gallego contra la diabetes

Entre los curiosos proyectos que se presentaron está Oildiabet, una investigación que analiza el potencial antidiabético de los aceites de oliva producidos en Galicia, demostrando que nuestro «oro líquido» local podría ser una pieza clave para regular el azúcar en sangre.

También representantes de empresas como Campomayor explicaron cómo la innovación permite que un alimento tan básico como el huevo pase de ser un simple ingrediente a una herramienta de nutrición preventiva.

También se presentó el proyecto de leche Unicla A2, un ejemplo de cómo la ciencia puede mejorar la digestibilidad y el perfil nutricional de los lácteos, dos de los aspectos que más preocupan de este producto, basándose en ensayos clínicos reales.

Algas contra la inflamación

La ciencia gallega también mira al mar y en este encuentro en el Campus se abordaron avances sobre cómo alimentos fermentados con algas pueden actuar como moduladores para mejorar el estado de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales.

El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, destacó la potencia investigadora de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Agroecoloxía y Alimentación. Pero la ciencia no sirve de nada si no llega al consumidor. Por eso, expertos de entidades como Clusaga y gigantes como Nestlé debatieron sobre cómo garantizar que estos alimentos sean, por encima de todo, seguros y libres de contaminantes químicos.

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Según explicaron los organizadores, jornadas como la celebrada en Ourense avalan que lo que cada día llevamos a nuestro plato, a menudo refleja el resultado de años de investigación, algunos con proyectos elaborados en el área de Agroalimentaria del propio Campus de Ourense.