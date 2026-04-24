Neruda y Theodorakis, «cantarán» hoy al unísono en el Auditorio de Ourense

El Auditorio Municipal de Ourense acogerá este viernes, 24 de abril, el espectáculo «Canto General», a cargo del Coro do Canto de la ciudad de Quimper, hermanada con Ourense. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, recibió en el salón de plenos a la presidenta, Frederique Aguillon, al director musical, Pierre-Emmanuel Clair, y a los integrantes de la agrupación musical francesa, que llega a la ciudad en el marco del hermanamiento de Ourense con el municipio francés. El concierto será hoy a las 20.00 horas con entrada gratuita hasta completar el aforo. Contará también con la participación de la Coral de Ruada.El alcalde les dio la bienvenida a la ciudad y les deseó que disfruten de su estancia en Ourense, de su gastronomía y atractivos turísticos, así como del «gran concierto» que ofrecerán mañana. «Es un placer que representantes de la ciudad hermanada estén en Ourense durante estos días», aseguró. Por su parte, la presidenta de la coral manifestó que «estamos orgullosos y felices de cantar el Canto General en la ciudad hermanada», y agradeció la oportunidad de actuar en este «magnífico» auditorio para presentar este «ambicioso proyecto». También expresó la alegría del coro de contar con la participación de la Coral de Ruada.

Con cuarenta integrantes, acompañados por piano y percusiones, bajo la batuta de Pierre-Emmanuel Clair, el Coro do Canto pondrá en escena la composición que Mikis Theodorakis creó sobre los textos del poeta Pablo Neruda. La obra es un amplio poema épico sobre la historia y los destinos de los pueblos de América, el canto del nacimiento, de la floración, del combate y del sacrificio.