Muere un joven de 25 años tras una caída cuando hacía prácticas de moto con la autoescuela en Nogueira de Ramuín

Un varón de 25 años que se encontraba realizando prácticas de conducción de moto, con una autoescuela, falleció este viernes a consecuencia de una caída del vehículo de dos ruedas —una Kawasaki Z400—, un incidente que resultó mortal, pese a que el joven, según confirman las autoridades, llevaba casco, guantes y chaleco de protección, todo lo que establece la normativa.

El fatídico suceso tuvo lugar este viernes a mediodía, en torno a las 12:12 horas, en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, en un lugar autorizado para las prácticas para la obtención del permiso A2. Se trata de una calle acotada a la circulación y utilizada para este tipo de enseñanza, en el polígono industrial de Luíntra. El chico estaba aprendiendo con la moto en este tramo autorizado, donde la autoescuela tiene permiso de la DGT para un circuito habilitado para las clases de educación vial.

Desde el Subsector de Tráfico de Ourense, indican que este trágico siniestro no se considera un accidente de tráfico, al tratarse de un hecho registrado en un tramo de vía que se encuentra excluido de la circulación pública. En cualquier caso, los agentes de la Guardia Civil se encargan de las diligencias de investigación para determinar las posibles causas. Según las hipótesis apuntadas inicialmente, todavía en fase de averiguación, el alumno pudo perder el control y sufrir un golpe grave en la cabeza tras la caída.

La central de emergencias del 112 de Galicia recibió una llamada de aviso. La persona que alertó de los hechos indicó que la víctima se encontraba inconsciente. El servicio de coordinación informó del suceso a Urxencias Sanitarias. El 061 movilizó hasta el lugar del suceso al helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Además, el 112 dio aviso de los hechos al GES de O Pereiro de Aguiar, a la Guardia Civil de Tráfico así como a la agrupación de voluntarios de Nogueira de Ramuín. Los servicios de emergencia desplazados a la zona del suceso no pudieron hacer nada por salvar la vida de este joven, a pesar de los intentos.