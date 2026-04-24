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Accidente

Muere un hombre de 57 años en Viana do Bolo, al volcar su tractor y quedar atrapado bajo una de sus ruedas

El vehículo que conducía la víctima se salió de la vía, volcó y quedó atrapado bajo una de sus ruedas

Imagen de archivo de una ambulancia del 061.

Imagen de archivo de una ambulancia del 061. / LOC

R. O.

Un hombre de 57 años, vecino  del pueblo de Bouza, en el concello ourensano de Viana do Bolo, ha muerto este viernes al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo una de sus ruedas.

El accidente se produjo a las 18.58  horas, cuando el tractor  con remolque que conducía la víctima por una pista forestal con pavimento terroso, en la población de Bouza, donde residía, en el término municipal de Viana do Bolo, se salió de la vía, volcó y el hombre quedó atrapado bajo una de las ruedas.

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