Accidente
Muere un hombre de 57 años en Viana do Bolo, al volcar su tractor y quedar atrapado bajo una de sus ruedas
El vehículo que conducía la víctima se salió de la vía, volcó y quedó atrapado bajo una de sus ruedas
Un hombre de 57 años, vecino del pueblo de Bouza, en el concello ourensano de Viana do Bolo, ha muerto este viernes al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado bajo una de sus ruedas.
El accidente se produjo a las 18.58 horas, cuando el tractor con remolque que conducía la víctima por una pista forestal con pavimento terroso, en la población de Bouza, donde residía, en el término municipal de Viana do Bolo, se salió de la vía, volcó y el hombre quedó atrapado bajo una de las ruedas.
La Guardia Civil instruye diligencias. Es la segunda víctima mortal en un día aciago en la provincia de Ourense, dado que por la mañana perdía la vida un joven de 25 años en una práctica de autoescuela en Luintra para obtener el carné de moto.
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