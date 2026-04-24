Diego Freire: el actor ourensano con alma de clown, que triunfa en redes con sus «Noticias Dispersas»

En la llamada era de la posverdad, en la que, a menudo, hay que abrirse paso con machete entre los bulos, el ruido y la polarización, el ourensano Diego Freire, un actor con alma de clown, se ha convertido en el látigo de muchos políticos a través de uno de los canales de información más atípicos: Noticias Dispersas. Lo que parecía un divertimento en redes cumple ahora cinco años, transformando la indignación social en humor inteligente y con retranca. Sus noticiarios, nada dispersos, tienen ya miles de seguidores y se comparten masivamente a través de redes sociales y WhatsApp.

Diego se identifica a sí mismo con la definición que le regaló un amigo director teatral: «Yo soy payaso y cabaretera». Así lo reconoce un actor cuyos noticieros podrían dar lugar a un nuevo género: el «clown informativo», pues utiliza la vis cómica para analizar y, a menudo, desmontar muchas aseveraciones de la clase política. Pero detrás de ese rostro de escéptico con tablas, «hay un trabajo muy riguroso. Tal vez influya que estudié Historia y me gusta realizar, antes de lanzar los vídeos, un trabajo de auténtico ratón de biblioteca».

Se estudia a fondo los plenos municipales, busca y analiza documentos oficiales y, al final, con la sorna que le caracteriza, encuentra la verdad desnuda. «La sátira puede ser un arma de revolución muy poderosa», afirma Diego, el payaso que se toma la verdad muy en serio.

Un actor cuyos noticieros podrían dar lugar a un nuevo género: el «clown informativo», pues utiliza la vis cómica para analizar y, a menudo, desmontar muchas aseveraciones de la clase política.

La génesis de Noticias Dispersas no fue un plan de negocio, sino la consecuencia, en parte, de un acto que hizo que en el camaleónico actor saliera de nuevo a flote el niño que, «siendo aún muy pequeño, soñaba con presentar un informativo», recuerda. Hace cinco años, Diego Freire, que no ha dejado nunca de ser actor y «cabaretero» de nivel, lideraba su propia compañía de teatro y preparaba un espectáculo en el Auditorio Municipal de Ourense, hasta que el actual alcalde de la ciudad decidió desmantelar la programación cultural del recinto. Sin escenario y sin explicaciones, Diego no se quedó de brazos cruzados.

«Empecé a hacer pequeños vídeos satíricos para ocupar el tiempo... Aquel niño que quería presentar informativos acabó haciéndolo, pero en internet y con sátira. Es mi forma de darle sentido a todo lo que nos rodea», confiesa Freire.

Así, en la era del ruido mediático, este actor —que podría ser un aventajado alumno de la escuela de Stanislavski por la porción de sentimiento, aunque sea fabulado, que le pone a sus aplaudidos «noticieros dispersos»— aprovechó un momento de vacío profesional para crear su propio teatro digital. Demostró que un actor, incluso sin escenario físico, se puede convertir en un peligro para el statu quo.

Cierto es que «las astracanadas del alcalde de Ourense fueron un poco el germen de Noticias Dispersas», explica. Le asombra que, pese a la repercusión en red que crece cada día, sus vídeos se reenvíen de unos a otros entre particulares, al igual que las viñetas de los ilustradores de periódicos, pero los políticos silencien su existencia. El motivo está claro, ocultar a un «payaso» obsesionado por descubrir la verdad es negar su existencia.

Sátira y activismo social

Sin embargo, el proyecto ha evolucionado desde la sátira política local hacia un activismo social más profundo. Diego ha sacado su micrófono a la calle para dar voz a los centros de personas con discapacidad, a las reivindicaciones vecinales y a las injusticias que, a veces, pasan de puntillas. El clown demostró que, pese a su enconado humor, tiene el alma sensible del payaso, la visión analítica del historiador y la vis cómica de un actor de raza.

El camino no es fácil. Diego explica que una de sus batallas es contra la censura de los algoritmos. En plataformas como Facebook, donde cuenta con casi 10.000 seguidores, términos como «muerte» o «agresión» son penalizados, ocultando el contenido. «Es una deriva goebbeliana», reflexiona, denunciando cómo la tecnología a veces «premia el silencio sobre la realidad más cruda».

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