El Campus Auga, eje estratégico en el debate de las candidaturas a la Rectorado de la Universidade de Vigo

El campus de Ourense acogió este viernes el segundo de los debates electorales organizados en el marco de la campaña al Rectorado de la Universidade de Vigo. El edificio Jurídico-Empresarial fue el escenario de un encuentro en el que las tres candidaturas en liza —Carmen García Mateo (Nós Universidade), Jacobo Porteiro (ConSenso) y Belén Rubio (H2040)— expusieron sus modelos para el futuro del campus ourensano ante la comunidad universitaria.

El debate se estructuró en cuatro bloques: modelo de campus, docencia e internacionalización, investigación y transferencia, y vida universitaria.

En el primer bloque, las tres candidaturas coincidieron en situar el Campus Auga como eje estratégico del campus de Ourense, aunque con diferentes enfoques. Carmen García Mateo defendió un modelo basado en la «autonomía y la descentralización», reforzando la especialización y la «excelencia» del campus, además de mejorar la gestión de infraestructuras con una visión más proactiva.

Belén Rubio apostó por un campus «con identidad propia, fuerte institucionalmente y conectado con el territorio», defendiendo la consolidación del Campus Auga, la renovación de su acreditación y nuevas actuaciones como la finalización del edificio de Aeronáutica, la humanización de los espacios y la ampliación de la residencia universitaria.

Por último, Jacobo Porteiro destacó el papel del campus como «ejemplo de integración» en la ciudad y defendió un modelo en el que la «especialización refuerce su identidad». Subrayó el potencial del Campus Auga como herramienta para atraer talento y financiación y la necesidad de planificar la reorganización de espacios tras nuevas infraestructuras.

Titulaciones internacionales

En el segundo bloque, centrado en titulaciones, profesorado e internacionalización, Belén Rubio defendió una ampliación planificada de la oferta académica, vinculada a las fortalezas del campus, y la «estabilización del profesorado mediante planes de relevo generacional» y equilibrio docente. También propuso reforzar el personal técnico y de gestión.

Jacobo Porteiro apostó por un mapa de titulaciones más flexible, con dobles grados, itinerarios compartidos y microcredenciales, además de impulsar la docencia en inglés y las alianzas internacionales. En materia de profesorado, defendió una planificación plurianual que garantice estabilidad y permita atraer talento.

Carmen García Mateo señaló que la oferta académica debe ser coherente y «alineada con la especialización» del campus y su entorno. Reclamó planificación docente a largo plazo y un refuerzo del profesorado ante el crecimiento del alumnado, además de una estrategia específica de internacionalización para Ourense.

Vida universitaria

En investigación y transferencia, Jacobo Porteiro defendió reducir la carga administrativa y facilitar la captación de financiación, así como mejorar la atracción y retención de talento investigador. por su parte, Carmen García Mateo puso el foco en la burocracia del personal investigador y abogó por rediseñar procesos para liberar tiempo de investigación, además de reforzar la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Para terminar, Belén Rubio propuso la creación de una ventanilla única de gestión, el refuerzo de la estructura investigadora y el impulso de contratos predoctorales y posdoctorales, además de una mayor proyección social de la investigación.

El último bloque se centró en la vida universitaria. Las tres candidaturas coincidieron en la necesidad de mejorar aspectos como la vivienda, la movilidad, el bienestar y la participación estudiantil.

García Mateo propuso ampliar horarios de bibliotecas, más espacios de estudio y asesoramiento en vivienda. Rubio apostó por ampliar bolsas de alojamiento, mantener ayudas al rural y reforzar la residencia universitaria, además de mejorar el apoyo psicológico. Porteiro propuso la creación de la Casa del Estudiante, programas de mentoría y una bolsa de alquiler con mediación.

El debate, que se prolongó durante cerca de dos horas, concluyó con un turno de preguntas.