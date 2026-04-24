Cova do Santo, lugar de enterramiento colectivo durante la Edad de Bronce

La campaña de excavación arqueológica realizada el pasado verano en la Cova do Santo, en el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, en el municipio ourensano de Rubiá, permitió avanzar en el conocimiento del yacimiento, considerado uno de los contextos funerarios más relevantes de la Prehistoria reciente en Galicia. Los datos indican que la cueva fue utilizada como lugar de enterramiento colectivo durante la Edad de Bronce.

Los trabajos, dirigidos por los investigadores José Ramón Rabuñal y Diego Lombao, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC), se enmarcan en un proyecto centrado en el estudio del poblamiento prehistórico del parque. Se trata de la primera excavación sistemática realizada en la cavidad, donde hasta ahora solo se habían realizado visitas y recogidas de material en superficie. El sondeo abierto en la cámara principal permitió recuperar más de 100 restos arqueológicos en un contexto estratigráfico, principalmente huesos humanos, junto con restos de fauna, fragmentos cerámicos y objetos singulares como una azuela de anfibolita y una dota de hueso. Entre los materiales hay fragmentos de una jarra carenada, típica de los contextos funerarios de la Edad de Bronce en el noroeste peninsular.

Los datos obtenidos indican que la cueva fue utilizada como lugar de enterramiento colectivo en la Edad de Bronce. De hecho, «la presencia de restos de pequeño tamaño, como falanges o huesos delicados, apunta a un enterramiento primario bien preservado», señalan Lombao y Rabuñal. El conjunto óseo recuperado corresponde a un mínimo de diez individuos de diferentes edades (incluyendo adultos, niños y un individuo perinatal), lo que permite ampliar de forma significativa el conocimiento sobre esta población.

Los análisis preliminares muestran «condiciones de vida marcadas por el esfuerzo físico, con patologías como artrosis, desgaste dentario o fracturas, así como evidencias puntuales de actividad de carnívoros. Todos estos resultados evidencian el alto interés arqueológico de la cavidad y la necesidad de continuar las investigaciones», resaltan los investigadores, que concluyeron la campaña de forma anticipada por los graves incendios forestales que afectaron a Valdeorras en agosto.

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La intervención forma parte de un proyecto más amplio centrado en el estudio de la Prehistoria en este parque natural de gran riqueza natural y cultural. Se prevén nuevas campañas para dar continuidad y ampliar el estudio a otras cuevas.