La Xunta invierte 703 millones en la sanidad de la provincia

La sanidad pública en la provincia en 2026 se beneficia de una cifra récord de 703,3 millones de euros de inversión de la Xunta, que destaca la política de nuevas infraestructuras así como de una mejora de la asistencia sanitaria en el área de Ourense, donde se espera 40 días menos para una cirugía que en la media de España, y 60 menos para una consulta con el especialista.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, respondió en el pleno del Parlamento, ayer, a una pregunta sobre la renovación integral del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Destacó los 703,3 millones en los presupuestos de este año en la provincia, el nuevo edificio de más de 52.000 metros puesto en marcha en 2017, y explicó que la Xunta sigue trabajando en la reforma integral del CHUO. Moviliza 55,5 millones para un nuevo edificio de hospitalización de 12 plantas y un nuevo hospital Materno Infantil.

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El conselleiro sostiene que las obras del edificio de hospitalización avanzan con un ritmo intenso y el objetivo es encadenar su final de obra con la demolición del Materno, para la construcción del nuevo edificio. Destacó, además, la puesta en marcha, en 2025, de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, con una inversión de más de 10 millones. Se dedicaron 2,8 millones a una nueva Unidad de Medicina Nuclear que permitió instalar el primer PET en Ourense, que evita que los pacientes se desplacen a Vigo. Caamaño aludió a la Unidad de Ictus, la ampliación de las urgencias del hospital de Verín, por 4,5 millones, y también destacó en atención primaria los 14 millones para el Centro Integral de Salud de Ourense, y otros 10 para el nuevo centro integral de O Carballiño. Este semestre se licitará la redacción del proyecto, añadió.