Danza en la calle, Palestina y 20 compañías: Ourense ya vive la Miteu más internacional

La escena universitaria volvió a tomar este jueves Ourense con el arranque de la Mostra Internacional de Teatro Universitario, que celebra su XXXI edición convertida ya en una de las citas culturales más consolidadas de la primavera en la ciudad.

Durante más de dos semanas, hasta el próximo 8 de mayo, 20 compañías y 233 participantes darán forma a un programa que combina teatro, danza y formación en distintos espacios, con el Teatro Principal, el Liceo o la praza de San Martiño como principales escenarios.

La jornada inaugural, de carácter abierto y festivo, sirvió como carta de presentación de una edición marcada por la diversidad de procedencias y lenguajes escénicos. El público pudo acercarse primero, en el Liceo, a una muestra interactiva de danzas del mundo, en la que no faltó la representación de la cultura palestina, y continuar después en la calle, en la praza de San Martiño, con «Bocados», la propuesta del grupo Rosaura, el aula de teatro del campus de Ourense para quienes se inician en las artes escénicas, que llevó el arte a pie de calle.

Pasada la inauguración, desde este viernes, la programación entra ya en ritmo de crucero con funciones diarias. Sobre las tablas se verán propuestas llegadas de distintos puntos de España y del extranjero, con especial presencia internacional. Destaca la participación de la compañía peruana Anaqueronte Teatro, que presentará dos montajes de marcado contenido social, o la obra «Preso en la esperanza», impulsada por Teatro del Barrio en colaboración con Palestina, centrada en la resistencia cultural en contextos de conflicto.

El programa incluye además títulos como «Encrobas 77: a precuela», de la Universidade da Coruña; «Desengano», del grupo portugués Teatr’Ubi; o «Do marabilloso mundo dos animais, os cordeiros», de la USC-Lugo, en un cartel que combina creación contemporánea, revisión de clásicos y propuestas experimentales.

Los espectadores deslumbrados por la actuación en la Praza San Martiño / Roi Cruz

No faltarán tampoco las citas musicales y escénicas paralelas, como el concierto de Iberian Roots, ni las actividades formativas, con iniciativas como el Laboratorio de creación o la clase magistral sobre movimiento escénico.

Como novedad, esta edición incorpora el ciclo «Elas contan», centrado en la narración oral femenina y que contará con voces destacadas como Marta Doviro o la Premio Nacional de Teatro Paula Carballeira, reforzando la presencia de la creación hecha por mujeres.

La clausura de las representaciones teatrales será el 8 de mayo con producto local, el grupo de teatro del campus, Maricastaña, bajará el telón con su obra «Insurrección». Así, con entradas a precios populares, entre los 3 y los 5 euros, la Miteu vuelve a convertir Ourense en un espacio donde confluyen culturas, lenguajes y nuevas formas de entender la escena contemporánea.