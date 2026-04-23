Regalar a mamá tiene premio: Centro Comercial Abierto reparte 3.000 euros entre sus clientes

Bajo el lema de «su amor nos hace grandes», el Centro Comercial Abierto (CCA) Ourense Centro, que preside Luis Rivera, ha puesto en marcha su campaña promocional con motivo de la celebración del Día de la Madre.

Esta iniciativa, que ya está activa en los establecimientos asociados, busca premiar la fidelidad de los clientes que compran los regalos para ese día y potenciar el comercio local de proximidad frente a las grandes plataformas. La gran atracción de la campaña es el sorteo de un total de 3.000 euros en vales de compra, que se repartirán de forma muy atractiva: dos grandes premios de 1.000 euros cada uno y cuatro premios de 250 euros.

Estos vales podrán ser canjeados en cualquiera de los negocios adheridos al CCA durante los tres meses siguientes, revirtiendo así el impacto económico directamente en la economía de la ciudad. Por cada compra o servicio realizado en los comercios asociados hasta el 8 de mayo, el cliente recibirá una papeleta. Tras cubrir sus datos, podrá depositarla en su establecimiento habitual o, como novedad, acudir al estand especial que se habilitará el último día de la campaña en la Rúa do Paseo (frente a la antigua sede del Banco de España). Este punto de encuentro estará operativo el 8 de mayo de 16.30 a 20.00 horas.

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Ese mismo día, a las 20.30 horas, tendrá lugar el sorteo en directo en la Rúa do Paseo. Desde la directiva de Ourense Centro recuerdan que es fundamental conservar el ticket de compra, ya que los afortunados —que serán contactados el lunes siguiente— deberán presentarlo físicamente para validar su participación y recoger el premio.