Ourense exhibe su músculo en innovación y Formación Profesional ante responsables educativos de toda España

El Centro Galego da Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros, ubicado en Ourense, ha vuelto a demostrar su peso estratégico en el mapa educativo nacional. En el marco del congreso FP Innova, que hasta este viernes se celebra en la Cidade da Cultura de Santiago, una delegación de directores generales y responsables de educación de diversas comunidades autónomas se ha desplazado hasta la ciudad de las Burgas para conocer las instalaciones.

La directora xeral de FP, Eugenia Pérez, ejerció de anfitriona en una visita que sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado en el centro ourensano. Según destacó Pérez, el Eduardo Barreiros se ha convertido en un «referente absoluto» en áreas clave como la innovación aplicada, la investigación y el emprendimiento industrial dentro de la Formación Profesional.

Escaparate de talento

Durante la visita, las autoridades educativas pudieron interactuar con herramientas como OPI Orienta, un asistente de orientación profesional que diseña itinerarios personalizados en función de las demandas del mercado laboral.

También conocieron iniciativas como Enogastronomía 5.0, centrada en la promoción de las denominaciones de origen gallegas mediante tecnologías inmersivas, y el programa Vetinen—Vocational Training Innovative English—, uno de los proyectos más avanzados del centro que combina inteligencia artificial y entornos de realidad virtual para mejorar la competencia en inglés técnico del alumnado a través de simulaciones profesionales realistas en sectores como la industria, la sanidad o el turismo.

A lo largo de la jornada, los visitantes no solo conocieron estas iniciativas, sino que también pudieron experimentarlas e intercambiar impresiones con el equipo técnico del Eduardo Barreiros, un centro que refuerza su papel como pieza clave en el desarrollo de la Formación Profesional moderna, innovadora y conectada con las necesidades reales del tejido productivo.