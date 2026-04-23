Comedores saludables
En Ourense comer bien empieza en el colegio
Más de 800 escolares de la capital participan en los talleres de alimentación saludable de la Concellería de Educación
Más de 800 escolares de entre 3 y 5 años de Ourense están participando estos días en un ciclo de talleres de alimentación saludable organizados por la Concellería de Educación del Concello de Ourense, una iniciativa que busca fomentar buenos hábitos desde la infancia dentro del Programa Educación en Saúde.
En total, según los datos remitidos por el consistorio, son 807 alumnos y alumnas de 21 centros educativos de la ciudad los que pasan por esta actividad, enmarcada en el mes de abril por ser el que conmemora el Día de la Salud, y que combina aprendizaje básico con una parte práctica centrada en la alimentación.
La concelleira de Educación, Tamara Silva, visitó una de las sesiones celebradas en el CEIP Concepción Arenal, donde los escolares participan en dinámicas adaptadas a su edad para acercarse a la importancia de una dieta equilibrada.
Durante los talleres, los niños y niñas realizan degustaciones de distintos alimentos, entre ellos frutas, yogur o minipizza, en una actividad pensada para familiarizarlos con opciones saludables de forma sencilla y cercana, ya que el programa tiene como objetivo principal introducir hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas, apoyándose en la educación como herramienta para una vida sana.
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