Ourense celebra el Día del Libro con éxito de ventas y temperaturas récord

Puede que en Ourense sea complicado encontrar un Jordi, pero lo que no supone un problema es toparse con amantes de la lectura. Y si a la sensación de tener entre las manos un ejemplar a estrenar se le suma disfrutar de un tiempo más que agradable, el resultado es un éxito para el pequeño comercio: la ciudad de Ourense celebró en la céntrica calle del Paseo el Día del Libro en su edición del 2026, y diez establecimientos se instalaron en la hilera de carpas para celebrar un año más la feria de la efeméride durante 10 horas ininterrumpidas de venta. Los lectores que se acercaron hasta los puestecillos para ojear —y hojear— tanto clásicos como novedades pudieron disfrutar del tradicional 10% de descuento al comprar algunas de las obras, además de ser obsequiados con un clavel y un marcapáginas especial que mostraba, mediante un QR, las últimas novedades literarias de los locales participantes, que, como curiosidad, disponían casi en su totalidad de datáfonos para adaptar las ferias a las nuevas costumbres de pago.

Al ya habitual clamor por parte de la comunidad lectora se sumaron las condiciones climatológicas para una gran venta. Un día más, la ciudad de Ourense registró las temperaturas más altas de Galicia, y de los abrigos y cielos encapotados que marcaron la feria en el último 2025 se pasó a una media de 25 grados, lo que hizo que durante la totalidad de la jornada tanto acérrimos como curiosos rodearan por completo las mesas con el catálogo. «Está funcionando moi ben dende primeira hora, estamos bastante contentos», contaba la responsable del estand de la histórica librería Tanco, que, a las puertas de su 75 aniversario, se ha mudado de local recientemente para ampliar su oferta cultural, pero no se ha olvidado de acudir a su habitual cita con la feria.

Los títulos que más triunfaron en la feria

¿Los libros más vendidos? Aunque la dueña de la librería A'Nova, María Martínez, aclara que «cada cliente é un mundo, e todos os postos son relativos», hay algún nombre que sale rápidamente a la luz. Entre ellos, triunfa la novela Han cantado bingo, de la debutante lanzaroteña Lana Corujo. Entre los paisajes de volcanes que componen su tierra natal, se cuenta una historia de relación entre dos hermanas y sus padres que rememoran las mejores historias de infancia de cualquier lector, y que a pesar de no haber ganado ningún premio millonario, es la revelación en cuanto a ventas del mercado, y en Ourense se pudo demostrar. La propietaria de la librería Maelka, que participaba en la feria del libro por primera vez, lo mencionaba como best-seller principal, y fue una de las dos obras que Muna, barcelonesa residente en Ourense y exigente con sus elecciones en San Jordi, decidió llevarse a casa.

Agotados antes de la tarde

En la librería Tanco, por otra parte, dos obras ya se habían agotado antes de que llegara el turno de tarde. Una de ellas fue La intriga del funeral inconveniente, la ultimísima trama detectivesca de Eduardo Mendoza, en la que el satírico detective sin nombre que protagoniza sus novelas descubre una conspiración financiera de alto nivel a partir de un entierro insignificante. El puestecillo de la histórica librería también se quedó sin stock de Las gratitudes, obra de la francesa Delphine de Vigan. La muerte de una anciana a la que la narradora quería abre paso a una hermosa novela sobre la importancia de dar las gracias por aquellas personas que han significado algo en nuestra vida, y aunque cuenta con ya siete años de recorrido desde su publicación original, parece encontrar en la ciudad de As Burgas un lector recurrente.