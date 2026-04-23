Estudiantes alemanes descubren la vida y la cultura de O Carballiño en un intercambio juvenil

Dos mil trescientos sesenta y cinco kilómetros es la distancia que separaba Elsterberg de O Carballiño hasta este jueves, cuando diecisiete estudiantes aterrizaron en la villa del pulpo para dejar un pedazo de su localidad en la vida de 17 carballiñeses es que los acogerán durante más de una semana, en el marco de un intercambio juvenil lingüístico de la mano del IES Número 1.

«Es una gran oportunidad para conocer otras culturas, otros idiomas y otras formas de vivir, pero también es una forma de llevar el nombre de O Carballiño más allá de nuestras fronteras». Así resume la directora del centro escolar, Almudena Mosquera, la iniciativa que supuso que en el mes de diciembre fuesen sus estudiantes los que visitasen el pueblo alemán, incorporándose a la vida cotidiana de unos germanos que ahora devuelven la visita.

Es el segundo año que el mismo instituto, Trias Schulen, desplaza a sus estudiantes hasta O Carballiño y tras ello están precisamente dos carballiñesas, docentes en el colegio foráneo, María Caíña y Nerea López. «Antes hacíamos estos intercambios lingüísticos con un centro de Madrid, pero por unos motivos y otros dejó de poder celebrarse así. A nosotras nos seguía pareciendo importante que los niños tuviesen oportunidades de conocer otros sitios y siendo las dos de O Carballiño nos planteamos que qué mejor que poder enseñar nuestra villa, así que contactamos con el que había sido nuestro instituto y todo fueron facilidades. Les encantó la idea», cuenta Nerea.

Ella lleva desde el 2020 ejerciendo en Alemania y desde el 2021 en el Trias Schulen, donde el año pasado ya tuvo la primera experiencia con otro grupo de alumnos. Para ellos «lo más sorprendente fue la cercanía de la gente, el cariño y la rapidez con la que se establecen relaciones aquí en contraposición con Alemania, pero también los horarios y el modo de vida. Para ellos ver que aquí a las ocho de la tarde podían estar en una cafetería tomando algo con sus amigos fue algo muy novedoso porque no es su modo de vivir.»

Los escolares alemanes, de segundo tercero y cuarto de la ESO, estudian en su instituto español como segunda lengua extranjera, pero en el caso de los ourensanos no se imparte alemán, así que las conversaciones fluctúan entre el inglés y el castellano. Igual que las que mantienen en el IES Número 1, porque durante estos días será allí donde acudirán a clases.

Con todo, entre ocio y estudios también sacan tiempo para hacer turismo, una actividad que comenzó ayer. Tras ser recibidos en el salón de plenos del Concello por el alcalde en funciones, José Castro Gil, y la concelleira de educación, Lorena Castro, el grupo, acompañado de las docentes y de la directora del instituto, realizó su primer recorrido para ubicar los lugares más emblemáticos de la villa con Xose Lois Sobrado y Ana Guntín, encargados de enseñarles y explicarles el centro histórico, el balneario y el templo de A Veracruz.

Pero O Carballiño no será lo único que conozcan en las próximas fechas. Hoy mismo el itinerario programado los llevará a disfrutar de Oseira, uno de los pueblos más bonitos de España, y, en concreto, de su monasterio. Antes de abandonar la península saldrán de la comarca: Santiago de Compostela será parada obligatoria para que los estudiantes cuenten en el Trias Schulen las bondades ourensanas y gallegas.