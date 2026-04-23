Embistió con una furgoneta a dos hombres tras una discusión, huyó tras herirlos de gravedad y ahora acepta una condena

Tras una discusión, utilizó una furgoneta como instrumento para atacar a dos hombres, dos hermanos que resultaron heridos de gravedad tras ser embestidos por el acusado. Tres años después, estos hechos ocurridos en abril de 2023 en O Barco de Valdeorras llegaron a juicio este miércoles en Ourense, en la plaza 1 de la sección penal del tribunal de instancia. El encausado admitió su responsabilidad, se confesó autor de dos delitos de lesiones y aceptó una pena de dos años de prisión por cada uno. Estuvo seis meses en prisión provisional, desde que fue detenido hasta octubre de 2023.

La sentencia, dictada con la conformidad del acusado, conlleva una rebaja con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, que proponía en su escrito una condena de tres años y medio de cárcel por cada uno de los dos delitos. La resolución establece el pago de una indemnización de 51.000 euros a favor de los dos perjudicados, así como de casi 66.000 euros al Sergas, por los gastos sanitarios de la asistencia a las víctimas. En la fase previa al juicio, la compañía aseguradora consignó una cantidad superior. No obstante, según fuentes consultadas, uno de los perjudicados está a la espera de una nueva cirugía, que elevará el importe final de la responsabilidad civil, un desembolso que también asumirá el seguro.

Uno salió despedido y el otro sufrió varias facturas

El autor de estos hechos, de nacionalidad española, se encontró a primera hora del 23 de abril de 2023 con los dos hombres perjudicados, en el trayecto hacia el aparcamiento del Malecón, en O Barco. Tras discutir con uno de ellos, los dos hermanos se dirigieron hacia su vehículo, que se encontraba estacionado en ese parking. El acusado entró en el recinto al volante de una furgoneta.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, que el encausado admite, circuló con el vehículo «a una velocidad superior a la recomendable, teniendo en cuenta las circunstancias de la vía», e impactó con el automóvil en la parte corporal del pecho de uno de los perjudicados, haciendo que saliera despedido contra el cristal del vehículo y, posteriormente, golpeándose la cabeza contra el suelo. A continuación, el agresor se dirigió hacia el otro hermano, lo embistió con la furgoneta y le pasó por encima de las piernas. Después huyó del lugar en el vehículo que utilizó para acometer a los dos varones.

Uno de los perjudicados, destinatario de una indemnización de 3.475,65 euros, sufrió un politraumatismo con herida inciso-contusa en el cuero cabelludo, fractura esternal, contusión pulmonar y erosión en los pies. Su hermano, más afectado en el atropello intencionado por parte del acusado, sufrió varias fracturas en las extremidades inferiores, así como necrosis cutánea y herida de un codo. Los expertos documentaron varias secuelas en su caso. Tiene derecho a cobrar 47.557,53 euros, además de la cantidad con la que se incremente la indemnización por la intervención quirúrgica pendiente. El Servizo Galego de Saúde percibirá 65.857,29 euros por los gastos sanitarios prestados a ambos hermanos, víctimas de este caso de violencia al volante.