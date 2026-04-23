El Concello debe indemnizar con 25.000 euros a dos vecinas por lesiones sufridas tras tropezar en calles en mal estado

Caerse en la calle a causa del mal estado de una acera o al tropezar en una loseta levantada o una infraestructura sin reparar, y sufrir por ellos lesiones graves y daños en la integridad física del peatón, le va a costar esta semana más de 25.000 euros al Concello de Ourense, en concepto de indemnizaciones. Dos sentencias, de las que se dará cuenta en la Xunta de Goberno Local que se celebra este jueves, obligan al Ayuntamiento a indemnizar a dos mujeres, por las graves lesiones sufridas, tras caer en la vía pública a causa de un fallo no reparado en sendos espacios públicos de propiedad municipal. Una de las denunciantes, María Cruz J. M., tendrá que ser indemnizada con 5.941 euros por el Concello, al ser declardo este responsable patrimonial por las heridas que sufrió la peatón, al tropezar en el parque de San Lázaro.

Más graves aún fueron las lesiones sufridas por Olga G. a quien, según sentencia del Tribunal de Instancia del Conctencioso Administrativo de la Plaza número 2 de Ourense, tendrá que indemnizar el Concello por las graves lesiones que sufrió al caerse a la altura de la calle Mercado número 4, en el barrio de A Ponte, con 19.431 euros. En esta misma Xunta de Goberno se abordará también otra petición de indemnización de 1.200 euros a otra particular, en este caso por los daños sufridos en su vehículo a causa también de desperfectos en la vía pública.