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Brote de violencia tras una discusión de tráfico en Ourense: golpea a otro conductor en una rotonda y le fractura la luna del coche

El agresor reconoce los hechos ante la jueza y acepta el pago de dos multas y de una indemnización a la víctima

Lugar de los hechos, que ocurrieron en septiembre de 2022.

Lugar de los hechos, que ocurrieron en septiembre de 2022. / IÑAKI OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Una discusión por una cuestión de tráfico, registrada en la ciudad Ourense, ascendió de intensidad cuando uno de los conductores implicados insultó y agredió a otro, después de un desacuerdo cuando ambos circulaban a la altura de la rotonda de la calle Pardo de Cela que confluye con el Puente del Milenio, la N-120 y el vial que conecta con el acceso centro de la autovía A-52, en las proximidades del pabellón polideportivo de Os Remedios. El autor de estos hechos, que en la actualidad tiene 62 años, compareció este martes en una vista celebrada en la sección penal del tribunal de instancia. Ante la magistrada de la plaza número 2 de esta jurisdicción, el sexagenario se conformó con el pago de dos multas, por un importe total de 1.050 euros, dos sanciones como responsable de un delito de daños y otro, leve, de lesiones. Además, el agresor debe indemnizar al perjudicado con un total de 921,86 euros. La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, ya es definitiva y zanja así el recorrido penal de unos hechos ocurridos en la ciudad hace tres años y medio.

El 2 de septiembre de 2022, sobre las 14:00 horas del mediodía, el encausado circulaba en un automóvil y tuvo una discusión de tráfico con otro conductor. Después de ese primer intercambio, el agresor cruzó la línea y estalló, con violencia física y verbal. Se bajó del vehículo y comenzó a insultar y a propinar puñetazos al perjudicado, que sufrió lesiones en un antebrazo y estuvo un día impedido para sus ocupaciones habituales.

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Como no era capaz de alcanzar a la víctima en más partes de su cuerpo que en los antebrazos, el agresor también la tomó con la luna delantera del vehículo del otro conductor, que fracturó de un golpe, de nuevo con un puñetazo. Los desperfectos ocasionados por este acusado en el cristal, así como el importe de la mano de obra y los impuestos de los trabajos de reparación, ocasionaron una factura de 647,88 euros. Esta cifra está incluida en la responsabilidad civil que ahora debe abonar el autor de estos hechos.

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