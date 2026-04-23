La avenida de Portugal de Ourense, entre parches y alarma vecinal por obras inacabadas

Las últimas noticias confirmadas a los grupos de la oposición de que las obras de emergencia que realizará la firma Misturas en la avenida de Portugal de Ourense son solo «parcheos» para garantizar la seguridad, en tanto no se proceda a un nuevo proceso de concurso público para adjudicar el reinicio del proyecto de humanización que dejó parado hace mes y medio la firma Opain S.L., han creado alarma entre la plataforma vecinal y empresarial del barrio, que exige al Concello «un proyecto definitivo ágil y no parches».

En un comunicado enviado ayer al Concello muestran «nuestra profunda preocupación y malestar por la situación que se está viviendo en la avenida de Portugal, tras la paralización de las obras debido a la quiebra de la empresa adjudicataria», indican. Una quiebra que, según apunta Opain S.L., tuvo más que ver con deudas de más de medio millón de euros que le debía el Concello.

En el escrito de la plataforma que, en su nombre, envía el empresario Manuel Mosquera, indican que «actualmente se están llevando a cabo actuaciones de emergencia destinadas únicamente a garantizar la seguridad y la salubridad, como la adecuación provisional de accesos a portales o la estabilización de determinadas zonas». Sin embargo, para su sorpresa, «nos enteramos de que estas intervenciones no solucionan el problema de fondo», indican y, además suponen un gasto adicional de dinero público, ya que muchas de ellas deberán ser deshechas cuando se retome la obra definitiva.

«Esta no es una mejora real»

Consideran que es «inaceptable que los vecinos y vecinas tengan que soportar durante meses —o incluso más tiempo— las consecuencias de una obra inacabada, con molestias constantes, dificultades de acceso y un entorno degradado, mientras se destinan recursos públicos a soluciones temporales que no aportan una mejora real».

Pese a los daños que reconocen que está causando un proyecto que comenzó hace casi un año, que lleva mes y medio parado por el plantón de la adjudicataria y que se enfrenta ahora a meses de incertidumbre antes de rematar el 50 % que resta, respetan que la normativa vigente, «en particular la Ley de Contratos del Sector Público, obliga a iniciar un nuevo procedimiento de licitación para continuar la obra». No obstante, creen que esta situación «evidencia una falta de mecanismos ágiles y eficaces para responder a circunstancias excepcionales como la quiebra de una empresa adjudicataria».

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Por eso, en la tabla de reivindicaciones que envían al Concello exigen «que se priorice la finalización de la obra en el menor plazo posible, evitando dilaciones innecesarias». Solicitan que se impulsen cambios normativos para dar continuidad a una obra como esta sin bloqueos y, sobre todo, piden «soluciones eficaces ante problemas reales» que indican que están sufriendo los vecinos y el comercio de la zona.