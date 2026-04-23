Abejas, miel y naturaleza en Oira: los Ecovigilantes de Ourense celebran el Día de la Tierra con un taller de apicultura

El zumbido no era real, pero casi podía sentirse junto al río. Los Ecovigilantes del colegio Divina Pastora cambiaron este miércoles las aulas por el entorno natural del Miño en Ourense para celebrar el Día Mundial de la Tierra con una jornada diferente en el Aula da Natureza de Oira, donde las abejas se convirtieron en protagonistas de una lección sobre biodiversidad y futuro.

La actividad, impulsada dentro de los programas educativos del Concello de Ourense, reunió varias iniciativas en un mismo espacio. Desde primera hora de la tarde el alumnado dedicó tiempo a cuidar el pequeño huerto de la zona, regando prímulas y pensamientos; pero el foco estuvo en el taller de apicultura tradicional, que transformó la jornada en una experiencia práctica de educación ambiental.

Al frente de la iniciativa estuvo la bióloga y apicultora Fina Pérez, que llevó al entorno del Miño su labor y su forma de divulgar: «No es solo miel; es el futuro del planeta», resumió ante un grupo de escolares que descubría hasta qué punto las abejas son esenciales para los ecosistemas y la producción de alimentos.

Lejos de una charla convencional, la sesión se convirtió en una inmersión en el mundo de la colmena. Los alumnos de Educación Primaria aprendieron cómo viven estos insectos y por qué su labor es fundamental para que los alimentos lleguen a sus mesas, con las explicaciones de la propia apicultora, que mientras mostraba materiales reales —panales y colmenas— que vistieron la mesa del centro durante dos horas de charla.

La apicultora Fina Pérez mostrando los panales a los escolares / Iñaki Osorio

Los Ecovigilantes aprendieron a diferenciar los tipos de abejas, a entender su organización y a valorar un modelo basado en el trabajo colectivo. Una «sociedad» que, como destacaba Pérez, «tiene como objetivo la supervivencia de la especie».

Pero es la práctica la que hace al maestro, así que la elaboración de velas con cera natural de abeja se convirtió en uno de los momentos más esperados por los escolares. «Queda como un cartucho de dinamita al que ponerle el fuego», bromeaba Fina Pérez mientras los alumnos enrollaban la cera sobre la mecha, para llevarse a casa un pequeño recuerdo de un gran aprendizaje.

A su alrededor, el interés crecía entre catas de miel y polen, sabores directamente ligados a las colmenas que la apicultora tiene en Esgos y en la comarca de O Carballiño. Con todo, aunque la degustación coincidió con la merienda, había un elemento estrella mucho más llamativo: poder usar el traje de apicultor, una experiencia que completó la experiencia.

Más allá del componente lúdico, el objetivo fue claro: concienciar sobre la importancia de proteger a las abejas. En un contexto de amenaza a la biodiversidad, Fina Pérez insistió en las consecuencias de su desaparición, vinculándola directamente con el riesgo para el sistema alimentario.

A orillas del río Miño, la teoría y la práctica sobre estos insectos y sus hábitats dejó así una nueva semilla de conocimiento por el Día de la Tierra en Ourense. Los Ecovigilantes no solo cuidaron el entorno con sus manos, sino también con sus cerebros y desde ya tienen una nueva misión, proteger a las abejas y el equilibrio medioambiental que sostienen.