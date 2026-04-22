Urgen más personal en el Concello para expedientes necesarios para la regularización de inmigrantes

El grupo municipal del BNG ha solicitado en las juntas de cada área de gobierno municipal celebradas este martes en el Concello la contratación urgente de trabajadores sociales en el Ayuntamiento, tanto para atender los expedientes asociados al servicio de dependencia como para atender el proceso de regularización de inmigrantes. De hecho, este proceso de regularización, lleva asociado un informe de vulnerabilidad que tiene que ser emitido por los servicios municipales.

La concejala nacionalista Ruth Reza denuncia que a día de hoy «se dan citas para ese informe con fecha 30 de junio». Esa fecha es cuando remata el proceso de regularización estatal. Reza insiste en que «antes había siete trabajadoras sociales en el departamento y ahora solo hay tres. Hay una baja sin cubrir desde hace dos meses, lo que origina que a día de hoy haya un retraso de mes y medio para la primera cita». El gobierno local esgrime «que ya no quedan plazas vacantes», argumento que según Ruth Reza, «secunda el PP, pues en la propia junta de área dejaron claro que no son partidarios de aumentar el personal». Afirmación que negó de forma rotunda el grupo popular.

Por su parte, desde el PP se interesaron en la junta de área de Sociales, por la situación de las subvenciones a las entidades sociales. Según confirmaron desde el gobierno local, continúan sin abonarse parte de las ayudas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, mientras que para las de 2025 aún se está solicitando documentación. «Es inaceptable que entidades que realizan una labor fundamental sigan sin cobrar ayudas de hace años, lo que pone en riesgo su actividad y los servicios que prestan a la ciudadanía», indicó la portavoz popular, Ana Méndez.

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También la portavoz socialista, Natalia González, denunció el desmantelamiento de servicios y personal de la Concejalía de Saúde en el local de Vasco da Ponte, en As Lagoas, donde queda una trabajadora apenas sin cometido al suprimirse programas de atención social y talleres que se impartían anteriormente.