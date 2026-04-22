Taboadela acondiciona 8.000 m2 para un macrojardín

El Concello de Taboadela quiere dotar a la capitalidad del municipio de un gran jardín que ocupará un terreno con una superficie de unos 8.000 metros cuadrados, con el objetivo de «hacer algo bonito», según apunta el alcalde, Álvaro Vila. Será la mayor zona verde y colindante con el consistorio, la Casa da Cultura y la iglesia.

Esta semana se inician los trabajos, que consistirán en definir todos los espacios, incorporar servicios de agua y luz en la finca, marcar los senderos, así como recuperar los muros originales de la finca, que en su interior tiene algunas zonas de desnivel. Asimismo, se pretende recuperar una zona húmeda, un pequeño lago que hay en la propiedad. Este proyecto tiene una inversión de unos 70.000 euros. El plazo de ejecución es de dos meses, por lo que se prevé que en junio debería estar terminada la obra.

Se convertiría en el mayor espacio verde, ya que existe otro en la zona de Lama de Prado pero es no es tan grande, más de 2.000 metros, que ya están ejecutados.

A mayores de este macro jardín, esta semana también han comenzado las obras de construcción de un anexo a la Casa da Cultura que complementará estas instalaciones. El alcalde señala que la inversión ronda los 50.000 euros que, sumados a los 70.000 del proyecto del jardín, suman unos 120.000.

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El terreno en el que se llevan a cabo ambas actuaciones fue comprado en su día al Obispado, ya que era la finca anexa a la iglesia y la vivienda rectoral. De hecho, la Casa de la Cultura se construyó en donde estaba el edificio rectoral y ahora el anexo y el jardín ocuparán el resto de la superficie del recinto religioso.