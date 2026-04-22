Ourense: el desafío de tender puentes entre la sociedad de acogida y los migrantes, según expertos

«Ás veces créanse guetos sen que eles nin nós démonos de conta». Este es uno de los testimonios de profesionales del tercer sector (entidades sin ánimo de lucro) que se recogen en un estudio sobre el trabajo social grupal y comunitario llevado a cabo con la comunidad inmigrante de Ourense, y que pone de reflejo el mayor reto al que se enfrentan tanto las personas extranjeras de la ciudad de As Burgas como quienes trabajan por ayudarles en todo lo posible: su labor no debe limitarse a facilitar el acceso a ciertos recursos, sino que debe primar el servir como puente entre la persona migrante y la sociedad de acogida para que se sienta parte de la comunidad.

El artículo ha sido publicado en el último número anual de 'Fervenzas', la revista gallega de Traballo Social, y tiene como autora a Ainhoa Vieites Vidal, titulada en la especialización hace dos años. La publicación parte de su TFG, que realizó por aquel entonces, y en el que entrevistó en profundidad a ocho profesionales de oenegés, asociaciones y fundaciones que trabajan con personas de toda la comunidad inmigrante, tanto ayudando a solicitar la protección internacional como realizando actividades comunitarias formativas, lúdicas o de grupos de ayuda mutua. Su objetivo era detectar las demandas y necesidades de la comunidad migrante, aparte de poder definir cuáles son las buenas prácticas a ejercer dentro del campo.

Demandas y necesidades de la comunidad migrante

Uno de los principales factores que Vieites escuchó fue la diversidad en cuanto a los requerimientos de las personas extranjeras: no todos los grupos de inmigración presentes en la ciudad de As Burgas experimentan las mismas problemáticas, las cuales, obviamente, varían aún más dependiendo de las vivencias personales de cada individuo. «Ao final pode ser poboación inmigrante que a parte de ter as súas dificultades de idioma, procedencia, cultura, ou relixión vaia ter tamén problemas de saúde, de discapacidade, problemas legais...», comenta uno de los profesionales entrevistados en el estudio. Eso sí, aparte de las necesidades básicas, como tener una vivienda en condiciones o sentir sus derechos sociales respetados, los profesionales señalan en varias ocasiones las problemáticas que se encuentran al buscar un trabajo digno, pues «aquí ven xente moi preparada con carreiras universitarias moi interesantes, é xente moi válida a que estamos desprazando laboralmente. Estamos catalogando ás persoas un pouco no sector servizos, e non vemos un pouco máis alá do que poden achegar e dar, e eles mesmos veñen xa como esa lección un pouco aprendida».

Además de las expresadas por las personas extranjeras, los trabajadores sociales destacan que, aunque no lo demanden, existe una necesidad de asesorar respeto al contexto socioeconómico y cultural de la sociedad de acogida. En cuanto a las barreras que deben superar, pues según los profesionales, sigue habiendo muchos factores de exclusión social: «Moitas veces a sociedade de acollida marxina e non sinte empatía, e no que en condicións normais tiña que ser máis sinxelo e doado, está sendo un proceso moi longo», explica uno de los entrevistados». Causísticas como los cambios de horario en la rutina o llegar con unas expectativas que no se corresponden con la realidad social pueden, a largo plazo, frustar y agotar a la persona hasta que «tiren a toalla» a pesar de contar con apoyo individual en cuanto a trámites administrativos, por lo que, como resume Ainhoa, «hai que pensar nun traballo social que vaia máis ala do asistencialismo, e entender que os espazos de encontro son necesarios para poder participar da vida social».