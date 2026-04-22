La feria EmpregoInCampus abre puertas al mercado laboral para el estudiantado de la Universidade de Vigo en el campus de Ourense

El pabellón de deportes del campus de Ourense se transformó este miércoles en un gran mapa de oportunidades. Donde habitualmente hay actividad deportiva, en esta jornada se ubicaron 40 stands de empresas y entidades, junto a puestos de instituciones públicas, con un objetivo claro: conectar el talento universitario con su futuro profesional. Más de 250 estudiantes universitarios, en su mayoría de últimos cursos de grado, máster y doctorado, recorrieron la feria EmpregoInCampus en busca de una primera puerta al mercado laboral que les permitan dar el salto definitivo tras finalizar sus estudios.

La cita, que ya se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre empresa y universidad en Ourense, llegó por cuarto año consecutivo tras su paso por Vigo, manteniendo su esencia pero incorporando novedades para demostrar, de la mano del Área de Emprego e Emprendemento de la Universidade de Vigo, con el apoyo del Vicerrectorado del campus, que la distancia entre las aulas y el empleo juvenil puede acortarse en cuestión de metros. En un mismo espacio, el alumnado pudo informarse y establecer contactos directos con empresas de distintos sectores.

Porque ese es uno de los grandes valores del evento: la posibilidad de hablar cara a cara con empresas y reclutadores, resolver dudas en tiempo real y conocer qué perfiles se demandan actualmente. «A feira está moi ben, hai moita información e de cara ao noso futuro está moi ben poder ver as diferentes posibilidades que temos», explicaba Emma Romero, estudiante de Enxeñaría Informática, mientras avanzaba entre los mostradores recogiendo información. A su lado, Ismael Conde reconocía que la experiencia le había hecho replantearse su camino profesional: «Sempre pensei no sector privado, pero agora tamén valoro o público».

Precisamente, ese cambio de mirada del alumnado es uno de los efectos buscados por la organización. Como subraya la directora del Área de Emprego e Emprendemento, Maruxa Álvarez, no se trata solo de atraer a grandes compañías con nombre reconocido, sino de dar visibilidad a otras entidades “muy relevantes en sus sectores” que no siempre están en el radar del estudiantado. Así, sectores como el tecnológico, alimentario, jurídico y turístico estuvieron representados en una feria que combina perfiles altamente especializados con otros más transversales. Firmas como Coren o Aceites Abril aprovecharon su presencia exclusiva en esta cita para captar talento local, reforzando su vínculo con el campus ourensano y apostando por incorporar perfiles formados en la propia provincia.

Junto a las empresas, la feria contó con la participación de instituciones como la Xunta de Galicia, la Agencia Tributaria o el Ministerio de Defensa, ampliando el abanico de salidas hacia el empleo público, una opción que gana peso entre el alumnado a medida que conoce sus posibilidades reales de acceso.

Saúl, Carlos y Pablo, tres estudiantes de Ingeniería Aeroespacial, analizaban sus opciones ante algunos de los stands más concurridos: «Aena es interesante, pero ya dijo que serán ellos los que contacten con la facultad para proponer las prácticas, así que es más que nada esperar», comentaban. Los tres coincidían en la necesidad de dar más visibilidad a la cita para atraer a más empresas: «Hay industria a nivel nacional e internacional que sería muy interesante y con mucha salida profesional». Así lo avalaba Carlos, estudiante malagueño, que valoraba su futuro sin ataduras geográficas: «A la hora de elegir, me da igual aquí que en otro lado; total, lejos de casa ya estoy».

Durante la visita institucional, la vicerrectora de Estudantado e Empregabilidade, Natalia Capirrini, destacó la “acogida fenomenal” de EmpregoInCampus y su crecimiento progresivo tanto en participación empresarial como en afluencia de alumnado, consolidándose como una cita clave dentro del calendario universitario. En la misma línea, el vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, incidió en la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la empleabilidad de las titulaciones ourensanas y facilitar la inserción laboral del estudiantado en un contexto cada vez más competitivo.

Con todo, el reto sigue siendo el mismo: lograr que más estudiantes den el paso y aprovechen estas oportunidades. Porque la feria EmpregoInCampus en Ourense no solo ofrece empleo, sino también perspectiva y una visión más realista del mercado laboral. Un primer paso que pude marcar el futuro.