Expectación, ilusión y muchas dudas entre los migrantes de Ourense para conseguir sus papeles

Ilusión, muchas dudas y ganas de ser un ciudadano o ciudadana más de pleno derecho. Es el sentimiento común de los participantes en la sesión informativa organizada este miércoles por la Asociación Xarela en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, un acto que cuenta con el apoyo de la Diputación provincial. El evento reunió a personas de distintas nacionalidades, todas ellas en situación administrativa irregular, para darles a conocer los pormenores del Real Decreto del Gobierno central, que abre un procedimiento extraordinario y posibilita la regularización de estos vecinos y vecinas que ya viven en España. Un proceso complejo para realidades humanas y laborales también muy complejas.

«Hemos tenido muchas peticiones, y de hecho tuvimos que limitar a 160 los participantes en esta sesión pues la gente reclama información», indica Cristina de Alfonso Guerra, abogada de Xarela. Cabe señalar que, si bien esta regularización se está haciendo en Ourense tanto en las oficinas de Correos como en la de la Seguridad Social, la Asociación Xarela y el Centro de Desarrollo O Viso de Xinzo, (otra comarca con gran número de migrantes) eran, esta tarde, los dos únicos colectivos inscritos en el Registro de Entidades Colaboradoras de Extranjería del Ministerio de Inclusión y Extranjería, autorizados, por lo tanto, para realizar también este proceso de regularización.

«El objetivo de esta jornada es explicar cuáles son los pasos para presentar el trámite y todos los requisitos, cómo cubrir los formularios e incluso cómo actuar luego si te conceden o no esa regularización», indica la abogada. Ante ella, un público expectante, mayoritariamente muy joven y de todas las nacionalidades, en una provincia en la que el número de migrantes ya censados —y que están, por tanto, en los registros oficiales— supera los 26.000 extranjeros con su documentación al día.

Según Natalia Tierno, presidenta de Xarela, «nos acompañó también Patricia Torres, como diputada de Benestar, que se emocionó incluso al recordar los duros inicios de sus padres al regresar de la emigración». Una realidad que en Ourense afecta a una gran mayoría de migrantes venezolanos, seguidos de colombianos y ahora también cubanos, indica Natalia.

Realidades muy diversas

Hubo decenas de preguntas, pues según los expertos de Xarela, las realidades también son diversas. «Desde la persona que regresó con casi 70 años a Ourense pero quiere trabajar para poder vivir aunque no tenga papeles, a los jóvenes con títulos universitarios», indica Natalia. Ingenieros o médicos que realizan labores del hogar «porque no tienen homologado su título en España» y todo el proceso va excesivamente lento.

Este Real Decreto, que da de plazo hasta el 30 de junio, habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España y los solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal, siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. «Transcurrido ese plazo, las personas beneficiarias deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema».

Para ello, «tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública».

Estos días se han visto ya colas en el Concello, y es que cuando fallan los supuestos básicos para poder regularizar su situación legal, queda la vía de la vulnerabilidad. Un proceso este que genera presión en los concellos porque cumplir y ratificar dicho trámite es un trabajo arduo para los trabajadores sociales de cada municipio.

Casi 5.000 extranjeros regularizaron su situación en un año en Ourense

Según datos de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, su oficina de Extranjería tramitó el pasado año 4.866 expedientes de regularización de extranjeros, lo que supone 1.264 más respecto al año 2024. «Cumplimos así el objetivo de alcanzar más regularizaciones con ese Reglamento de Extranjería en vigor desde el 20 de mayo», afirman. En concreto, solo desde esa fecha —es decir, desde el 20 de mayo de 2025, cuando entró en vigor el nuevo reglamento, hasta el cierre de 2025— se tramitaron 3.298 expedientes, frente a los 2.311 del mismo periodo del año anterior.