Amin celebraba su 21 aniversario en Ourense la noche que lo mataron: la Fiscalía solicita 14 años de cárcel para el atacante y la familia pide 25

La madrugada del 29 de noviembre de 2024, el joven Amin disfrutaba con unos amigos de la celebración de su 21 cumpleaños, que cumplía ese día. En la fecha de su aniversario fue víctima de una muerte violenta. Un hombre, que se había enfrentado con anterioridad con un grupo en el que también estaba el chico, apuñaló momentos después a Amin con una navaja. La lesión en el tórax le alcanzó el corazón; la navajada resultó mortal.

Año y medio después de los hechos, la Fiscalía y la acusación particular han presentado sus escritos de conclusiones provisionales, en los que proponen las peticiones de condena que defenderán en el juicio, que se celebrará con jurado popular dentro de unos meses. El ministerio público califica los hechos como un homicidio y solicita 14 años de prisión para N. S., un hombre nacido en Rumanía, de 41 años en la actualidad. El abogado de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, considera que el suceso fue un asesinato y pide 25 años de cárcel, la pena máxima. El letrado sostiene que el agresor se dirigió hacia el perjudicado y lo atacó «de forma sorpresiva».

Para el supuesto de que el jurado entienda que la muerte violenta fue un homicidio, el letrado pide el castigo más elevado que establece el Código Penal para dicho delito: 15 años. La fiscal propone que, una vez cumplida toda la pena de prisión, el rumano sea expulsado de España durante nueve años. El representante legal de la familia pretende que se imponga al acusado una prohibición de aproximación y comunicación con la familia de la víctima por un tiempo de ocho años superior al de la duración de la pena de prisión que recaiga en sentencia. También solicita una medida de libertad vigilada durante ocho años, que propone ejecutar tras el cumplimiento de la estancia entre rejas.

Tras los escritos de las acusaciones llegará el turno de la defensa. En la fase de instrucción, la tesis fue que el agresor actuó en legítima defensa, tras haber sufrido con anterioridad una paliza. En cambio, la Fiscalía sostiene que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que no concede, de entrada, ninguna atenuante. También rechaza esa vía la acusación particular. El encausado ha cambiado de abogado, por lo que el escrito de calificación y la estrategia del juicio serán tareas de una nueva defensa. N. S. permanece en prisión provisional. En su escrito, registrado hace pocos días, la fiscal subraya que procede mantener esa medida cautelar.

Los hechos

Amin, de raíces marroquíes, nació en Almería, donde residen sus padres y su hermano menor. Hacía un tiempo que él vivía en Ourense, donde trabajaba y estudiaba, según sus allegados. Con todo por delante, perdió la vida de una forma violenta, en la zona de ocio nocturno de los Vinos, el epicentro de la 'movida' en la ciudad.

Según el relato de hechos que la Fiscalía recoge en su escrito de calificación, todo partió de una discusión en el interior de un pub de Ourense, un desencuentro entre el acusado y un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Amin. La reyerta continuó en el exterior del local de ocio, en la calle Pizarro del casco histórico. Según el ministerio público, N. S. propinó puñetazos a varios integrantes del grupo, pero también fue golpeado y cayó al suelo. Hay vídeos de móvil que recogen parte de la pelea en la calle. La Fiscalía quiere que en el juicio se exhiban las imágenes incorporadas al procedimiento, para que el jurado las estudie como prueba.

La Fiscalía relata que, a continuación de este altercado, el acusado se levantó y comenzó a caminar calle abajo, mientras supuestamente Amin lo perseguía. «En un momento dado», continúa la fiscal, el encausado sacó una navaja de unos veinte centímetros, que llevaba en el bolsillo, y lo acometió «con una clara intención de acabar con la vida» del joven. Una puñalada en el tórax le alcanzó el corazón. A las 3:20 horas de la madrugada del 29 de noviembre de 2024, con 21 años recién cumplidos, se certificó el fallecimiento del chico.

Pruebas biológicas

Tras el ataque mortal, el acusado huyó por la calle San Miguel, la zona de los jardinillos de Padre Feijoo y la calle Reza. Seguido por varias personas que presenciaron los hechos —se difundieron vídeos con su ruta de huida, con el arma en la mano—, el atacante llegó hasta el Parque Barbaña, donde arrojó la navaja el río, al verse acorralado. Un grupo de testigos lo retuvo, hasta la rápida aparición de varias dotaciones de la Policía Nacional. Los agentes de la comisaría recuperaron la navaja de las aguas. Según el informe de la Policía Científica, se encontró en el arma ADN de la víctima, así como también en la ropa que vestía el acusado aquella madrugada, y que tenía manchas de sangre tras el apuñalamiento.

El presunto agresor, en el suelo, en la zona del Barbaña, tras ser reducido y detenido. / FDV

El abogado ourensano David de León representa a la familia del fallecido. El letrado particular califica los hechos como un asesinato. Sobre las 2:00 de la madrugada del 29 de noviembre de 2024, el encausado se encontraba con otras personas en las proximidades de un pub de la calle Pizarro de Ourense. En ese mismo lugar estaba la víctima. La acusación particular sostiene que, cuando N. S. abandonaba la zona de los Vinos en compañía de un amigo, «de forma súbita e inesperada, cambió el sentido de su marcha volviendo sobre sus pasos hacia la víctima».

El abogado de la familia sostiene que, «actuando de forma sorpresiva», el agresor utilizó la navaja que portaba y, «sin mediar palabra ni dar oportunidad alguna de reacción o defensa», asestó al chico una puñalada en el costado izquierdo, «con el evidente ánimo de causar la muerte», subraya el letrado. La puñalada en el corazón desencadenó el fallecimiento de Amin, a pesar de los intentos de los servicios médicos por salvar su vida.

Despliegue de emergencias tras la agresión con arma blanca. / FDV

Peticiones de indemnización

La Fiscalía solicita que el autor de la puñalada mortal sea condenado a indemnizar a la madre de Amin con 87.000 euros, y que pague 23.000 al hermano de la víctima. Los dos familiares están propuestos como testigos por el ministerio público, además de otras personas presentes la fatídica madrugada del 21 aniversario de Amin. La acusación particular añade que el padre también formaba parte de la unidad de convivencia con la progenitora y el hermano menor de edad del fallecido. Solicita la declaración como testigos de los tres. En su escrito de conclusiones provisionales, el abogado pide una indemnización de 200.000 euros a favor de cada uno de los progenitores, así como 75.000 para el hermano.

En esta fase del procedimiento previa al juicio, las dos acusaciones solicitan la apertura de una pieza de responsabilidad civil. La acción particular pide que se requiera fianza al acusado por importe de 200.000 euros. Propone una averiguación patrimonial y el embargo de todos los bienes, hasta cubrir el importe.

En el juicio declararán el inspector jefe de la UDEV de la comisaría provincial, así como otros agentes de Policía que participaron en el atestado. Dos médicos forenses del Imelga explicarán al jurado el mecanismo y el alcance de las lesiones de la víctima, además de otras consideraciones que formulen las partes durante sus preguntas en la vista. La acusación particular solicia la citación de una docena de testigos y de seis peritos —varios, propuestos también por la Fiscalía—, incluida la médica del PAC Ourense que asistió al acusado tras su detención.