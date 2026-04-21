Modernidad y seguridad
Seis coches patrulla híbridos refuerzan la Policía Local de Ourense con una inversión de 494.000 euros
El Concello renueva la flota con vehículos más modernos, seguros y mejor equipados: desde cámaras frontales y traseras hasta desfibriladores
El Concello de Ourense ha recepcionado oficialmente seis nuevos vehículos patrulla destinados a la Policía Local, en una renovación que supone un importante salto en la capacidad operativa y de respuesta del cuerpo de seguridad municipal.
La inversión asciende a 494.513,28 euros, bajo la modalidad de renting durante cuatro años —123.628,32 euros anuales—, en un contrato que busca modernizar y reforzar los recursos policiales de la ciudad.
Los nuevos patrulleros incorporan motores híbridos de gasolina de 2.500 cc y 180 CV, lo que supone una mejora notable respecto a los anteriores vehículos de 140 CV. Esta renovación no solo incrementa la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, sino que también apuesta por una reducción de la huella de carbono del parque móvil municipal gracias a la tecnología híbrida.
Unidades reforzadas
Los vehículos han sido equipados con un completo sistema de dotación que los convierte en auténticas unidades de intervención rápida. Entre sus principales novedades destaca la incorporación de seis desfibriladores externos semiautomáticos, uno por vehículo, lo que permite una respuesta inmediata ante emergencias cardiacas. Además, por primera vez se integran cámaras de grabación frontal y trasera, lo que refuerza la seguridad jurídica tanto de los agentes como de los ciudadanos en cada intervención.
El equipamiento se completa con casco de protección, escudos policiales, etilómetros de última generación y material táctico operativo.
Capacidad operativa
El interior de los vehículos ha sido rediseñado para mejorar la ergonomía de los agentes y la organización del material, que incluye botiquines, extintores, mantas térmicas y equipos de rescate. Asimismo, se ha reforzado la señalización luminosa y visual, con sistemas LED, paneles de mensaje variable y mejoras en la visibilidad del vehículo en condiciones de baja luz o intervención crítica.
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