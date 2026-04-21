El proyecto transfronterizo Smart Building Coop destina 2,5 millones de euros a la eficiencia energética en Galicia y Portugal

Ourense tendrá un papel destacado en Smart Building Coop, un proyecto transfronterizo dotado con cerca de 2,5 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de edificios públicos en Galicia y el norte de Portugal. En la iniciativa participa un equipo de la Escola Superior de Enxeñaría Informática del campus de Ourense de la Universidade de Vigo, encargado de aportar parte del desarrollo tecnológico.

El proyecto fue lanzado este martes en la Deputación de Pontevedra y cuenta, por parte de la UVigo, con personal investigador del campus ourensano y del grupo LIA2, encabezado por Francisco Javier Rodríguez Martínez y Lorena Otero. La participación de este equipo refuerza el peso de Ourense en una iniciativa que busca reducir el alto consumo energético y avanzar en la digitalización de las instalaciones públicas.

Plataforma para monitorizar el consumo energético

Smart Building Coop está coordinado por la Deputación de Pontevedra y reúne además a la Universidade de Minho, el Instituto Politécnico de Viana do Castelo, la Deputación de Ourense, la Comunidade Intermunicipal de Alto Minho y el Instituto Enerxético de Galicia. El programa comenzó el pasado mes de marzo, durará 32 meses y finalizará en octubre de 2028.

Su presupuesto roza los 2,5 millones de euros, de los que el 75%, alrededor de 1,9 millones, procede de fondos Feder de la Unión Europea a través de la sexta convocatoria del programa Interreg Poctep 2021-2027.

La iniciativa prevé desarrollar una plataforma basada en IoT, Big Data e Intelixencia Artificial para monitorizar en tiempo real el consumo energético, realizar análisis predictivos y optimizar el gasto en edificios públicos. También contempla la instalación de sensores en 30 centros piloto y la formación del personal gestor para facilitar la implantación del sistema y su réplica en otros entornos del sector público.

Según la información difundida con motivo del arranque del proyecto, la cooperación transfronteriza permitirá armonizar estándares y favorecer la escalabilidad del modelo. El objetivo es crear un sistema «innovador de eficiencia enerxética automatizado e replicable» que contribuya a reducir emisiones de gases de efecto invernadero en línea con las metas del Pacto Verde Europeo.

La reunión de este martes marcó el inicio de los trabajos de coordinación técnica e institucional entre los socios del programa. El encuentro reunió a personal técnico y político de las entidades participantes y fue inaugurado por el diputado provincial Javier Tourís, que definió la iniciativa como una «cooperación que non é só institucional, senón tamén técnica, científica e estratéxica».