Ourense en un tarro: Blue Silk, la línea cosmética con agua termal de Baños de Molgas que triunfa en varios países

Hay historias empresariales que nacen en un despacho y otras que brotan, literalmente, de un manantial. El proyecto de la CEO Natalia Silva Martín pertenece a esta segunda categoría. Farmacéutica, cosmetóloga y cuarta generación de una saga de farmacéuticos en Ourense, puso en marcha Blue Silk, un laboratorio con una línea cosmética que empezó con cuatro productos y cuya base es el agua termal del balneario de Baños de Molgas, del que fue propietaria su familia durante muchos años. Sus cremas ya han cruzado fronteras y se venden ya en Malta, Italia o Suiza. A sus 33 años, está a punto de cumplir 10 detrás de un proyecto mimado que, desde el pequeño laboratorio de la farmacia familiar de la ourensana calle del Paseo, exporta ya a otros países. Además, da charlas especializadas en foros internacionales y acaba de sacar al mercado otra línea, Blue Silk Pets, basada también en las inexplotadas propiedades del agua termal de Ourense. En este caso, la fuente de salud y belleza es también el agua termal, pero los destinatarios, que ven mejorar sus problemas dermatológicos, «son las mascotas, sobre todo perros y gatos, aunque también tenemos una línea específica para caballos», explica.

De ese vínculo de Natalia con el agua mineromedicinal, a través de un balneario que durante varias generaciones y hasta hace nada estuvo en manos de la familia y cuyas aguas sigue utilizando para su cosmética, y de una mirada científica innovadora surgió Blue Silk. Su propuesta tiene una raíz muy clara: sustituir el agua destilada habitual en la formulación cosmética por agua termal procedente del manantial familiar, rica en minerales y asociada históricamente al cuidado de la piel.

Natalia, con su madre, Emma Martín, en la farmacia familiar. / Iñaki Osorio

Este fascinante proyecto, ha conseguido unir dos mundos: el de la trastienda de esa farmacia en la que ella formula sus líneas cosméticas, y la del balneario, porque «yo al final de algún modo crecí en ese balneario de Baños de Molgas». De forma temprana, con poco más de 23 años, unió los dos mundos y creó negocio, salud y belleza con ese tesoro termal infrautilizado, al igual que otras tantas otras surgencias termales de la ciudad y provincia.

Natalia recuerda que la semilla de su proyecto germinó en su día en Barcelona, lugar al que se desplazó para cursar un máster en cosmética. Antes había trabajado en la industria, en laboratorios multinacionales, y fue aquí donde empezó a darse cuenta de las necesidades reales de muchas personas «con piel sensible y dañada». Aunando tradición termal, innovación farmacéutica y vocación de alivio y cuidado.

«En un cosmético convencional, entre el 70 y el 80% de la fórmula suele ser agua destilada, útil como vehículo, pero sin un valor añadido específico para la piel. En nuestro caso, esa base se reemplaza por agua mineromedicinal», es decir, que el producto «gana en actividad desde el origen mismo de la formulación».

Recuerda que la doctora ourensana Marita Souto, una de las eminencias mundiales en termalismo fallecida lamentablemente la pasada semana, «había mostrado su pesar por el hecho de que este balneario de Baños de Molgas no pudiera ser debidamente explotado, dadas las potentes propiedades de sus aguas», explica. La composición, elementos como el calcio y el silicio, las hace además de aplicación recomendada para el cuidado cutáneo.

Pero la experta ourensana no se ha limitado a un uso primario de las aguas termales, sino que combina este legado con ingredientes de biotecnología cosmética, en una fusión que Natalia defiende como una forma de aprovechar «lo mejor de los dos mundos». Entre ellos, menciona activos como las células madre vegetales de diente de león, utilizadas por su acción antioxidante y por su capacidad de protección frente a agresiones externas como la luz azul.

Además de su línea de elaboración directa de cuatro productos, con propiedades para diversos problemas dermatológicos en general (Natalia es especialista en pieles sensibles) e incluso para pacientes oncológicos, cuyas quimioterapias, explica, suelen causar problemas cutáneos, también trabaja para encargos foráneos.

Cosmética termal para mascotas

Desde ese laboratorio «secreto» de la trastienda de la farmacia familiar, farmacia que ahora mismo regenta y lleva el nombre de su madre, Emma Martín Cid, Natalia sigue ideando proyectos, el último para mascotas: Blue Silk Pets, es su nuevo «hijo» científico. «Después de años de investigación comprobé que una de cada cuatro consultas veterinarias es por problemas dermatológicos, así que sacamos una línea específica para perros y gatos, y otra para equinos, porque varía el ph y está funcionando muy bien», explica.

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De hecho, Blue Silk Pets acaba de ser galardonado con el Premio de Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid y Santander, que distinguió el carácter innovador del proyecto. No ha sido el único galardón. Natalia recibió también el premio a su trayectoria profesional innovadora otorgado por CESIF, el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica.