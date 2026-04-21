Ourense blindará su campaña de lucha contra los incendios de 2026 con 3,9 millones de euros y 22 brigadas

La provincia de Ourense se prepara para afrontar la campaña de incendios forestales de 2026 con un despliegue de medios técnicos, humanos y tecnológicos sin precedentes. En un acto celebrado en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en la capital, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el presidente de la Diputación, Luis Menor, han sellado un protocolo de colaboración que movilizará un presupuesto global de 3,9 millones de euros con el objetivo de evitar que el fuego vuelva a adquirir la magnitud del pasado verano en los montes de la provincia.

Este acuerdo, que sitúa a Ourense como referente en la prevención forestal en Galicia, busca anticiparse a una realidad climática que mostró su cara más «desproporcionada y nunca vista». Así lo expuso el presidente provincial, ensalzando que bajo la premisa de la «discriminación positiva» hacia un territorio especialmente castigado por el fuego, la alianza entre ambas administraciones permitirá que la provincia cuente este año con 22 brigadas de prevención y defensa, superando ampliamente las 16 que operaron durante el programa piloto del ejercicio anterior.

Estos equipos, compuestos por cuatro o cinco especialistas cada uno, no realizarán labores puntuales, sino que estarán plenamente operativos durante un periodo de seis meses, desde el próximo 4 de mayo hasta principios de noviembre, cubriendo tanto la fase de preparación como la de mayor riesgo y el inicio del otoño.

Despliegue mancomunal

El brazo operativo de este plan se estructura a través de las mancomunidades, garantizando que la prevención llegue directamente a los concelllos, que son «la base de todo el sistema». El convenio integra a las mancomunidades de O Ribeiro, Terra de Celanova, Comarca do Carballiño y Comarca de Verín, que repiten tras el proyecto piloto de 2025. A ellas se suman como novedad la Comarca de Ourense y Santa Águeda.

Según el diseño técnico del protocolo, cada una de estas entidades dispondrá de cuatro brigadas fijas, a excepción de Santa Águeda, que contará con dos debido a su menor dimensión territorial.

Estas unidades ejecutarán labores de vigilancia, defensa y, sobre todo, prevención manual y mecanizada en las denominadas «fajas secundarias», los perímetros de seguridad de 50 metros que rodean los núcleos de población. El objetivo es, en palabras de la titular de Medio Rural, que, si el fuego llega a producirse, lo haga con la «menor intensidad posible» al encontrarse con terrenos limpios de biomasa, protegiendo así las viviendas y la vida de los vecinos.

Para asegurar la máxima eficacia, la Consellería ha anunciado que, durante la época de alto riesgo, el servicio se reforzará en la provincia con 42 nuevas contrataciones adicionales, una medida de choque destinada específicamente a apuntalar el operativo ourensano.

Potencia mecánica

En el marco de este protocolo, la Diputación de Ourense aporta 1,4 millones de euros con una partida para adquirir 12 nuevos tractores con desbrozadora, lo que elevará el parque móvil provincial a un total de 49 máquinas, por lo que más de la mitad de los municipios de la provincia cuentan ya con maquinaria propia de prevención cedida a través de estos convenios desde 2019.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural aporta más de 2,5 millones de euros al protocolo general, de los cuales 600.000 euros se destinarán a la compra de dos máquinas hidrostáticas polivalentes. Estos ingenios mecánicos son especialmente versátiles, ya que permiten realizar desbroces complejos y, en caso de necesidad, actuar también en tareas de extinción directa.

Además, el acuerdo garantiza que todo el personal municipal y de las mancomunidades reciba una formación especializada en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén, que un año más se convierte en el cerebro táctico de la lucha contra los incendios en la provincia

Durante la firma del convenio, tanto Luis Menor como María José Gómez recalcaron que los incendios forestales son un mal que debe quedar fuera del debate partidista. «Somos un ejército ante un mal que tenemos que reconocer», afirmó la conselleira, agradeciendo la colaboración constante con el Ministerio, el Ejército, la UME y los cuerpos de bomberos. Menor, por su parte, recordó que la provincia es una de las más afectadas de España y que fortalecer los concellos con formación y maquinaria es la única forma de garantizar un «Ourense vivo, sostenible y con futuro».

El Pladiga como escudo

El blindaje de Ourense se encuadra dentro de la actualización del Pladiga 2026, que cuenta con la mayor inversión de su historia: 213 millones de euros—un 18% más que el año anterior—. Este plan introduce innovaciones tecnológicas que cambiarán la forma de vigilar el monte. Entre ellas destaca la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema interno de gestión de incendios y la ampliación en un 30% de la red de videovigilancia en todo el territorio gallego.

A mayores, para el ciudadano de a pie, la herramienta fundamental será el «visor de fajas», una aplicación digital que permite consultar en tiempo real si una parcela privada está sujeta a la obligación legal de limpieza por su proximidad a las viviendas. Las brigadas utilizarán esta misma tecnología para marcar qué fincas cumplen la normativa y cuáles suponen un peligro, facilitando la coordinación entre los alcaldes y la administración autonómica. Asimismo, se pondrá en marcha una nueva aplicación para que los vecinos puedan alertar de forma inmediata de la presencia de humo o fuego.

Intervenciones en la comarca de Verín Mientras la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial firmaban el protocolo que refuerza el dispositivo de prevención, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, se desplazaba hasta Cualedro para conocer el avance de las actuaciones de restauración forestal en un concello especialmente afectado por el incendio de Oímbra. Allí, Santos recordó que el Gobierno central destina 9 millones de euros a intervenciones de restauración hidrológico-forestal en Ourense y rememoró que «la Xunta se comprometió a invertir por lo menos la misma cantidad que el Gobierno en una fase más avanzada de la restauración forestal. Esperamos conocer pronto ese plan de inversión y que venga acompañado de otras medidas importantes para prevenir incendios, como planes de prevención y vigilancia; reforestación sostenible; dispositivos de prevención durante todo el año y más trabajos preventivos», confió. Las intervenciones, ya en marcha en Cualedro, incluyen también la mejora de infraestructuras viarias, drenajes y hábitats. Este plan forma parte de tres contratos que suman 2,2 millones en la comarca y se desarrollan en municipios como Monterrei, Laza, Verín o Baltar, en coordinación con la Xunta.

Con el calendario marcando el inicio de los trabajos para el 4 de mayo, Ourense se posiciona como el territorio que más recursos propios y compartidos moviliza en Galicia para proteger su medio rural. La meta es clara: que la prevención profesionalizada durante la primavera sea el escudo que evite una nueva tragedia forestal.