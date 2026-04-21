La Fiscalía pide dos años de cárcel para un hombre por el robo de objetos históricos de la Asociación Ourensana del Ferrocarril

Un ourensano se enfrenta a dos años de prisión como presunto autor de un delito de robo con fuerza por asaltar la sede de la Asociación Ourensana de Amigos del Ferrocarril en septiembre de 2024.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado «con ánimo de ilícito enriquecimiento» habría accedido al local entre las 21.00 horas del 1 de septiembre y las 16.00 horas del 2 de septiembre de 2024 empleando la fuerza. Para ello escaló hasta una ventana de la parte trasera, rompió el cristal y se introdujo en el inmueble.

Una vez en el interior, el intruso no solo buscó dinero, sino que se centró en el patrimonio que custodia la asociación. El escrito de acusación detalla la desaparición de cuatro gorras ferroviarias de colección, cinco faroles metálicos, siete botones de uniformidad ferroviaria antigua y una maqueta de un tren a vapor. A mayores, tras forzar la puerta de un despacho y causar daños en la cerradura, el acusado se apoderó de 1.250 euros en efectivo.

De todo el material, de gran valor histórico para los asociados, solo ha podido ser recuperada la maqueta.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita dos años de cárcel e interesa que el procesado indemnice a la asociación con el importe total del dinero sustraído, el valor de los objetos de colección que todavía no han aparecido y los 145,20 euros en los que se tasaron los desperfectos.

Así lo ratificó ayer, en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, la representante del Ministerio Público durante la audiencia previa en la que, tras no haber acuerdo entre las partes, se fijó el juicio para el mes de noviembre.