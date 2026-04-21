Creatividad y bienestar emocional en los hospitales
Cualquier lugar vale para quien quiere ayudar a un semejante. Y contribuir a ello es una tarea que cada vez coge más fuerza para Espazo +60 Afundación de Ourense y el Servicio de Atención al Paciente y Humanización del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, que no dudan en colaborar para lograr el bienestar de los pacientes
Una célebre cita dice «Apoyar a quien lo necesita no es un acto de caridad, es un acto de justicia y amor», y de ello sabe mucho Espazo +60 Afundación de Ourense, una agrupación de personas voluntarias que llevan tiempo mostrando su apoyo y empatía con personas en situación de vulnerabilidad. Esta vez, en colaboración con el Servicio de Atención al Paciente y Humanización del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, organizaron un taller de costura solidario dirigido a pacientes del Hospital de Día del Servicio de Psiquiatría del CHUO. Una iniciativa que combina creatividad, acompañamiento y bienestar emocional, y que se realizó durante la mañana de ayer.
La actividad fue impartida por voluntarias del Taller Solidario del Espazo +60, quienes compartieron sus conocimientos en costura básica en un ambiente participativo y acogedor, con la finalidad de favorecer la concentración, estimular a la creatividad y fomentar la interacción social entre las personas participantes.
Este taller se enmarca en una línea de colaboración ya consolidada entre ambas entidades, que en los últimos años ha dado lugar a diversas acciones de carácter solidario y humanizador, destacando entre ellas la elaboración artesanal de almohadas para pacientes sometidas a intervenciones de cáncer de mama, la elaboración de manguitos para niños hospitalizados, o la elaboración y entrega de almohadas de lactancia a mujeres que acaban de dar la luz.
La implicación activa de las personas voluntarias del Espazo +60 Afundación de Ourense y el trabajo del Servicio de Atención al Paciente y Humanización del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras hacia una atención más próxima y humana da como resultado esta red colaborativa que pone el foco en el bienestar emocional de las personas y en el valor de las redes comunitarias como complemento esencial a la atención clínica.
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