Confiesa a los policías que su dinero viene de la droga, les entrega cannabis y los reta: «En casa hay bastante más, pero yo no os saco más»

A primera hora del 10 de febrero de 2024, una pareja de Ourense mantuvo una discusión acalorada en el domicilio familiar. El varón requirió la presencia policial. Cuando se presentaron los agentes, la intervención inicial por un posible caso de violencia condujo de inmediato, debido a una manifestación espontánea del hombre, al descubrimiento de una actividad de trapicheo de drogas.

Nada más llegar los policías a la casa, el hombre les dijo que «todo el dinero» que tenían en el domicilio procedía de la venta de estupefacientes. El acusado subió al domicilio y bajó una bolsa de plástico, que entregó a los agentes. Dentro había una sustancia que resultó ser resina de cannabis. Además, les dio un sobre con 200 euros en efectivo. «En casa hay bastante más de lo que veis en la bolsa, pero yo no os voy a sacar más», zanjó el varón.

Debido a estas evidencias, los agentes del grupo de estupefacientes de la comisaría provincial solicitaron autorización judicial para registrar el domicilio. El permiso fue concedido ese mismo día. En la inspección, los policías encontraron más tabletas de resina de cannabis. Sumando este hallazgo a la cantidad que previamente había entregado el acusado, el total de droga incautada en esta operación poco habitual ascendió a 6.279 gramos.

Según los informes de los expertos, la sustancia intervenida podía alcanzar un valor de mercado, en el caso de venta por dosis, de 42.639,89 euros. La distribución por kilos reportaría un beneficio de 12.662,62 euros a los encausados. Los policías intervinieron un total de 2.465 euros, ingresos procedentes del trapicheo al que se dedicaba la pareja, según considera probado la justicia.

Admiten los hechos

Tanto el hombre, con múltiples antecedentes penales, como la mujer que era su pareja en aquel momento comparecieron este martes ante la magistrada de la plaza 2 de la sección penal del tribunal de instancia de Ourense, reconocieron los hechos y se conformaron con una condena de 12.662,62 euros de multa, más un año de prisión. Esta pena queda suspendida, un beneficio que se aplica a los dos. El hombre que alertó a la Policía y confesó la actividad de trapicheo debe realizar tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad, la condición para mantener la suspensión.

El acuerdo de conformidad reporta a los acusados una rebaja importante con respecto a la petición inicial de la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, presentado en mayo de 2025. Antes del pacto, ratificado este martes en la vista judicial, el ministerio público solicitaba 2 años de cárcel y una multa de 24.000 euros para cada uno. La sentencia, ya definitiva, impone la destrucción de la droga incautada en este caso, extraño por la espontánea revelación de este acusado.