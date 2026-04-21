Calor de verano en abril: 30 grados antes de tormentas y de riesgo de incendios

El calor aprieta en la provincia de Ourense y deja una imagen poco habitual para estas fechas: temperaturas más propias del verano en plena recta final de abril. La capital ourensana alcanzó este domingo los 30,5 grados, el valor más alto de Galicia, en una jornada que rompió con la suavidad primaveral y que sirve de adelanto, aunque sea puntual, de lo que vendrá.

La escena en la calle lo confirma. Terrazas llenas, ropa ligera y un sol que pega con fuerza desde primera hora dibujaban este lunes un ambiente más cercano a junio que a abril. Cielos despejados y máximas que rozaron de nuevo los 30 grados fueron la tónica de una jornada donde no fue solo cuestión de temperatura: el índice ultravioleta ya alcanza valores elevados, un detalle que suele pasar desapercibido, pero que invita a protegerse más de lo habitual para esta época.

Pero lo que pronto llega pronto se va. Este episodio de calor tiene fecha de caducidad. Las previsiones de MeteoGalicia apuntan a que hoy la jornada será otra, aunque comenzará con temperaturas altas, cercanas a los 29 grados, poco a poco irán apareciendo más nubes y el ambiente se volverá más inestable.

Será entonces cuando entren en escena las tormentas primaverales. La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 55%, en un día que puede pasar del calor casi veraniego a los chubascos en cuestión de horas. Un giro rápido, pero bastante habitual en esta época del año, marcada por cambios bruscos y situaciones variables.

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El miércoles ese cambio será ya más evidente. Las temperaturas bajarán hasta los 25 grados, más acordes con la primavera, pero las lluvias volverán a desaparecer dejando paso a un aviso: riesgo alto de incendio, prevé para esa jornada la página de MeteoGalicia, donde ya se puede ver que en Ourense el verano se aleja del refranero español, del 40 de mayo y de las aguas mil, y empieza a pedir paso.