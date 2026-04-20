Rutas guiadas, catas de vino y visitas culturales: así son los trenes turísticos de Renfe en Ourense

Quien quiera recorrer este los parajes más impresionantes de la provincia de Ourense, y además sumarle la experiencia de hacerlo sobre raíles, está de suerte: Renfe ha puesto ya a la venta los billetes para cuatro de las rutas de los trenes turísticos que recorren la región termal. Turismo de Galicia, Inorde y la red ferroviaria estatal se unen un año más para ofrecer paisajes únicos a los que se suman la historia del ferrocarril en Galicia acompañados siempre con un guía especializado durante todo el trayecto. Todas las experiencias transcurren en un día completo, y los precios varían entre los 45 y los 50 euros por billete de adulto y de 20 a 25 para menores de 14 años, mientras que los que no superen los cuatro años de edad viajan de forma gratuita. En esta tarifa no se incluye el almuerzo

Uno de los parajes a descubrir es la Ribeira Sacra, donde Renfe nos ofrece dos alternativas que tanto parten como acaban en la estación de tren de Ourense: una por el Miño y otra por el Sil. La opción que recorre el río más largo de Galicia promete descubrir «la parte de la Ribeira Sacra no tan conocida, pero igualmente asombrosa». Su primera parada llega ya en Pantón, provincia de Lugo, para conocer el monasterio de las Bernardas, el único femenino de la zona que mantiene vida religiosa. De ahí parte hacia el Ecomuseo de Arxériz, que recoge la historia del paraje natural, y contempla después una parada para la comida en Escairón. Por la tarde, una ruta en catamarán y una visita con degustación de vino D.O. a la bodega Vía Romana completan la oferta.

Ribeira Sacra por el Sil y ruta de Monterrei

La opción del Sil por su parte, coge rumbo a Os Peares, donde se podrá disfrutar de una visita teatralizada a su antigua estación, hoy reconvertida en aula del ferrocarril. De ahí a Doade, ya en Lugo, donde se coge el autocar para catar el vino de Regina Viarium y almorzar en Monforte de Lemos. En el trayecto de vuelta, una ruta por catamarán por el Cañón del Sil y una visita al monasterio de San Pedro de Rocas ponen fin a la experiencia.

Si la parte norte le ha dejado con ganas de más, también se ha puesto a la venta la opción de Monterrei. Una vez más con origen y destino Ourense (aunque como las anteriores, se pueden hacer acercamientos en tren a Vigo y Santiago de Compostela), la guía comienza con el castillo homónimo a la ruta, de donde se pasa a degustar otra de las cuatro Demoninaciones de Origen con las que se cuenta en la provincia, en este caso en la bodega Terras de Gargalo. La comida será en Verín, y posteriormente se viajará hasta Allariz para conocer a pie su hermoso centro histórico. La colegiata de Xunqueira de Ambía y el Museo Moncho Borrajo en la estación de Baños de Molgas pondrán fin al itinerario del viaje.

Ribeiro-Rías Baixas y calendario de salidas

Cierra el cuarteto de alternativas ya disponibles la ruta Ribeiro-Rías Baixas, que combina una oferta enológico y cultural. Con una primeira parada en las bodegas Señorío de Rubiós de As Neves, el tren viajará hasta Ribadavia para conocer su casco histórico y posteriormente el Museo del Vino de Galicia, en la parroquia de Camporredondo. De allí a la comarca de o Carballiño, donde se sitúa el castro de San Cibrao de Las, Bien de Interés Cultural, y se cerrará la etapa en otro de los antiguos apeaderos convertidos en museo: el de Santa Cruz de Arrabaldo, que alberga muestras de automóviles y trajes tradicionales gallegos.

La ruta del río Sil contará con hasta seis salidas en las que elegir entre junio y septiembre. El tren de la Ribeira Sacra por el Miño y el de Monterrei se repetirá en tres y dos ocasiones respectivamente, mientras que Ribeiro tendrá una única edición el 18 de julio. Toda la información se puede consultar en las webs de Renfe y Turismo de Galicia.