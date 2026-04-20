Praza das Mercedes: de los juegos de agua a los parterres florales

«Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre», dice el verso de las «Cantigas de Alén» del poeta José Ángel Valente que luce desde hace años en una placa homenaje dedicada al poeta ourensano en los muros de uno de los estanques de la Plaza das Mercedes de Ourense. Lo que ha cambiado estos días es que, en lugar de estar custodiada la poesía del ilustre ourensano por los juegos de agua del estanque, la protegen ahora los colores de las flores de temporada: prímulas, tagetes, azaleas, verbenas.

El Concello de Ourense ha culminado la reconversión de todos los pequeños estanques de agua que había en la Praza das Mercedes en parterres florales. Una remodelación que pretende, sobre todo, dar vida a un espacio que estaba muerto y degradado, pues se convertía a menudo en cenicero improvisado o papelera de ciudadanos menos cuidadosos con lo público.

Algún vecino, como José Gil, relataba ayer con humor que «hace tiempo que no tenían agua, estaba abandonado, pero también, al convertirlo en parterres, se van a acabar los baños y las competiciones de natación».

Se refiere a que esta zona de marcha nocturna, que llegó a ser uno de los «puntos negros» del ruido, había generado en algunas ocasiones vídeos virales de jóvenes que, ya un poco pasados de alcohol, se lanzaban de madrugada a hacer «competiciones» en un agua poco aconsejable por su suciedad y verdín.

«Ahora está más higiénico»

Cristian Rojo, que está al frente de una de las cafeterías de la zona de As Mercedes, considera que «pese a que hubo algo de polémica, esto está mucho más higiénico ahora. Los estanques estaban ya sin agua, abandonados, y estas flores le dan realce a la plaza».

Se refiere a la polémica generada hace unos días entre algunos hosteleros y usuarios de las terrazas que alegaban mal olor ante el vertido en los huecos de los antiguos estanques de abono. «Bueno, es normal. Si quieres que florezcan, algo habrá que echarle de abono», indica Jorge Gonçalves, propietario también de una conocida cafetería de la zona.

Para Cristian, «no se le hacía el mantenimiento correspondiente, estaba amarilla; ahora, con estas flores, está todo más bello y nuestros clientes están muy satisfechos».

«Ahora no hay riesgo para los niños que están jugando en el parque infantil, no tenemos que estar pendientes de si se caen o se meten en la zona del estanque, que estaba sucio y abandonado. Peor aún cuando había agua», indica María del Carmen, usuaria habitual de As Mercedes como zona de ocio y para los juegos de sus hijos, pues vive en una calle próxima, «y en el centro tampoco abundan las zonas verdes», se queja.

Ahora queda un segundo paso, a criterio de otros hosteleros como Jorge Gonçalves. «Han dejado unas flores muy bonitas, que esperamos que sigan manteniendo durante el resto del año, pero los árboles de la plaza están un poco abandonados, sin podar», observa.

Afirma que la continua caída de hojas sobre la zona donde juegan los niños o sobre las terrazas, «además de crear mucha suciedad, puede provocar alguna caída y que alguien resbale cuando llueve».

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También da su propuesta, y es que «en otras zonas hacen una especie de poda con este tipo de árboles que, además de mantenerlos bien y fuertes, crea como un emparrado de sombra», propone el hostelero. Opiniones para todos los gustos y, eso sí, unos parterres que parece que finalmente son del agrado de todos. Las carreras acuáticas, parece, serán historia.