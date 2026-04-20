Una pareja acusada de desmantelar una casa en Taboadela y causar daños de casi 20.000 euros irá a juicio en Ourense

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense acogió este lunes la audiencia previa contra una pareja acusada de un delito de daños valorado en casi 20.000 euros por, presuntamente, desmantelar la vivienda en la que residían en el concello de Taboadela antes de ser obligados a abandonarla. No fue posible llegar a aun acuerdo entre las partes, así que los acusados, que se enfrentan a penas de multa, irán a juicio el próximo mes de noviembre.

Según el escrito de acusación, los hechos tienen su origen en un largo conflicto familiar y judicial por la propiedad de una vivienda situada en el municipio ourensano. Fiscalía sostiene que la pareja residía en el inmueble, propiedad del padre de uno de los acusados, hasta que fue desalojada tras una sentencia de desahucio dictada en diciembre de 2021 y confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial.

El Ministerio Fiscal expone en su escrito que los acusados y el propietario del domicilio llegaron a un acuerdo para la entrega de las llaves el 14 de marzo de 2023. Fue entonces cuando actuaron «de común acuerdo y con ánimo de causar perjuicio».

Siempre según la acusación, antes de abandonar la vivienda habrían causado daños generalizados en prácticamente toda la casa, con la retirada de persianas en el garaje, desperfectos en el sistema de saneamiento y la destrucción de la instalación eléctrica. A ello se sumarían daños en los falsos techos y la tarima del suelo, además de la rotura o inutilización de aparatos sanitarios e, incluso, la antena de televisión habría resultado afectada, completando un escenario de deterioro generalizado en prácticamente todas las estancias.

Casi 20.000 euros

La valoración pericial cifra los daños en 19.629,49 euros, cantidad que la Fiscalía reclama que ambos acusados abonen de forma conjunta y solidaria al propietario en concepto de responsabilidad civil.

En cuanto a la condena, por estos hechos que el Ministerio Público califica como un delito de daños, pide para la acusada una pena de multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros.

En el caso del otro acusado, la acusación se formula al amparo de la excusa absolutoria entre parientes.