Condenado a trabajos comunitarios tras una discusión por un móvil que acabó en agresión en Ourense

El 5 de noviembre de 2024 un ourensano discutió con su novia a causa de un teléfono móvil. La disputa fue subiendo de tono hasta terminar en zarandeos y empujones que ahora, dos años más tarde, le cuestan 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Así lo determinó este lunes el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, donde el Ministerio Público, la defensa y la acusación particular alcanzaron un acuerdo en la audiencia previa. El acusado reconoció los hechos y aceptó una rebaja de las penas, que inicialmente eran de 90 días de trabajo en beneficio de la comunidad, además de dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y la prohibición de acercarse a 200 metros de su novia y la madre de esta, o cualquier lugar en el que se encontrasen durante dos años. A mayores, tampoco podía comunicarse con ninguna de ellas por el mismo plazo.

Según el escrito de acusación, los hechos que él mismo reconoció en sala ocurrieron en el otoño de 2024, cuando llegó al domicilio que compartía con su pareja y los padres de esta. Allí discutieron por un teléfono móvil y, en el transcurso de la disputa, acabó "zarandeando violentamente" y empujando a la mujer, causándole lesiones.

Su delito no termina ahí sino que también afecta a su suegra. La mujer intervino para evitar la agresión del acusado a su hija y él la empujó contra la cama donde incluso llegó a ponerse a horcajadas sobre ella, causándole también lesiones.

Con el reconocimiento de los hechos, el acusado acepta finalmente 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones, así como un año y seis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y seis meses de prohibición de acercarse a su pareja y a la madre de esta a menos de 200 metros, ya sea en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro punto en el que se encuentren.