Por Eles T.E.A. celebra su IV Gala Solidaria en Ourense con música, danza y accesibilidad como pilares fundamentales

Abril es el mes elegido para inculcar a la sociedad que, muchas veces, ir un paso más lento y un decibelio más bajo hace que todos podamos caminar y hablar con más confianza. Y es que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y para llevarlo más allá, la asociación ourensana Por Eles T.E.A., organiza durante este mes una serie de actividades para visibilizar su causa, que este sábado culminaron con la celebración de su IV Gala Solidaria.

El Auditorio Municipal de Ourense registró un público de alrededor de 600 personas para disfrutar de un espectáculo con música y danza, pero en el que también prevalecieron el respeto y la solidaridad. La celebración contó con la cantante y repetidora de la cita Tamara Pérez, como presentadora, y la artista A Pedreira como madrina. De poner canto y acordes se encargaron Estudio Repenica, Academia Drop, Tic’s Espazo Creativo Orfeón do Carballiño y Enharmonía como ya habituales del certamenm. Mientras que Big South Swing, Xingras da Arca, A voz das Mouras, Asociación Algaravía e Gabi Reboredo se estrenaron en la cita.

Una gala solidaria con la accesibilidad como protagonista

Como no podía ser de otra manera, la accesibilidad tuvo un papel protagonista durante toda la gala. A la entrada de las butacas se situó un puesto con el que suministrarse gratuitamente de tapones para los oídos, se habilitó una zona de descanso para que tanto personas autista como quien pudiera necesitarla tuvieran un momento de gestión de energías, y al escenario subió Ruth Lovera, persona sorda que con A Voz das Mouras, persona sorda que aparte de enseñar lengua de signos por diversos centros, forma parte de A Voz das Mouras, y signó múltiples de las canciones para que el público con discapacidad auditiva pudiera disfrutar del concierto.

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Esta cuarta edición de la gala tuvo el factor añadido de ser la primera que organiza Por Eles TEA con su nueva y ampliada sede de As Lagoas, que estrenaron el pasado septiembre: «Queremos presumir dela e agradecer as axudas que nos permitiron estar alí», explica María Losada, vicepresidenta de la asociación. Fue allí donde cada viernes de este abril han organizado unha charla gratuita para asesorar a las familias con personas autistas sobre todos los aspectos burocráticos que conlleva querer que su hijo o familiar tenga las mismas oportunidades que el resto de la sociedad.