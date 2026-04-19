El «nuevo» taller de Renfe en Ourense estará listo a finales de 2027: especializado en Regionales para mantener los 35 puestos de trabajo

Que la renovación de la Base de Mantenimiento esté totalmente finalizada antes de que acabe el 2027. Ese es el objetivo que esta semana se ha marcado Renfe respecto a sus instalaciones en Ourense. Ha sido entonces cuando Álvaro Fernández Heredia, presidente de la red ferroviaria, se ha acercado hasta la ciudad de As Burgas para «conocer de primera mano las instalaciones y la operativa diaria de este taller», así como observar el estado de las obras de remodelación. Comenzadas el pasado octubre y anunciadas en diciembre (aunque por ese entonces no se contemplaban fechas de remate), el plan de desarrollo cuenta con una inversión de 4,53 millones de euros, que forman parte de un plan general de Renfe para cambiar por completo su modelo de mantenimiento: destinarán aproximadamente 1.000 millones de euros a pasar de un esquema de prevención a una flota sensorizada, en la que detectar incidencias sin necesidad de entrar en taller.

El proyecto ourensano consistira en la renovación integral de dos naves, más la instalación de energías renovables para hacerlas sostenibles. Uno de los espacios a remodelar es la nave de Autopropulsado, que se centra en poner a punto los vehículos diésel de la serie 599 —utilizados mayormente en los servicios regionales del Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña—. Allí se desarrollarán una serie de actuaciones para, en visión general, poner el edificio a punto de cara a recibir la carga de trabajo en las mejores condiciones posibles: adecuar la estructura, instalar nuevas plataformas de acceso al techo de los trenes, sustituir la cubierta o mejoras oficinas, aseos y exteriores son algunos de los objetivos planteados. Para este sector de la reforma se destinarán más de 2,5 millones de euros.

Renovación integral de dos naves

La otra nave que lucirá una nueva cara será la conocida como Levante, en la que se realizarán trabajos de reparación de componentes neumáticos. Aquí además de adecuar el espacio, se prevé contar con bancos de pruebas de última generación, y se dotará del suministro de utillaje especializado necesario para la actividad. 1,5 millones de euros del presupuesto total irán a parar a estas actuaciones. Completa el remodelaje la instalación de un sistema de paneles fotovoltaicos. Costarán unos 400.000 euros y se montarán en las cubiertas de las naves Levante y Autopropulsado, con lo que se conseguirá que la energía consumida en el taller sea más eficiente y de autoconsumo.

Un tren Regional de la Serie 599 de Renfe en la estación de Vigo-Guixar / Víctor P. Currás

No se puede entender la razón de esta nueva cara de la base de mantenimiento sin recordar que hace menos de un año el taller de Ourense vio reorganizado su sistema de trabajo. Con el objetivo de preservar los 35 puestos de trabajo que generan —y que según los sindicatos, entraban en riesgo con la privatización de labores de mantenimiento—, en mayo de 2025 se decidió especializar la nave en la conservación de los serie 599, y en consecuencia, se dejó de realizar en As Burgas el mantenimiento del los vehículos S333, locomotoras de remolque con 25 años de antigüedad ya en desuso por lo menos en Galicia. En junio comenzó un plan de formación para capacitar a los trabajadores sobre los sistemas de su nuevo nicho de trabajo (tracción, freno, monitorización, puertas, sistemas de diagnosis y sistemas embarcados).

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El sindicato CGT se mostró en ese entonces «escéptico» ante el anuncio, pues alertaba de que el taller precisaría «de inversiones urgentes para poder hacer el mantenimiento de los S/599 con los parámetros de fiabilidad y disponibilidad que precisa el servicio ferroviario entre A Coruña y Vigo». Dicha preventiva parece ahora solucionada con esta remodelación integral, pero a ella se le suma otra cuestión vial: el hecho de desplazar a Ourense el mantenimiento de los vehículos que nutren el tren regional del Eje Atlántico aumenta el trasvase de material ferroviario de la costa a la ciudad de As Burgas, cuando desde el 7 de abril la línea del Miño permanece cortada por completo. Esto hace que las locomotoras que tengan que ser desplazadas desde Vigo tengan que pasar primero por Santiago de Compostela en vez de ir directas a Ourense, lo que supone un rodeo de unos 60 kilómetros adicionales.