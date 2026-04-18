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Un vodka artesanal elaborado a base de patatas de A Limia

Dos agricultores, dos bármanes y dos empresarios se unieron para crear este producto, con el que quieren poner en valor el territorio

Presentación del «Vodka 636», este viernes en Xinzo de Limia.

Presentación del «Vodka 636», este viernes en Xinzo de Limia.

Adela Ferradás

Ourense

La comarca de A Limia, reconocida por la calidad de sus patatas, diversifica la oferta con un nuevo producto relacionado con este tubérculo: un vodka artesanal bautizado con el nombre de «636».

Se trata de un proyecto empresarial que comenzó en 2019, cuando dos agricultores, dos bármanes y dos empresarios unieron sus experiencias para transformar el producto agrícola estrella en la comarca. La propuesta, que busca posicionarse como un referente en el sector de los destilados de alta gama, es fruto de varios años de trabajo, pruebas y una dedicación artesanal. El nombre, «Vodka 636», es un homenaje a la altitud media de Xinzo de Limia, el territorio en el que el suelo entrega su mejor materia prima: la patata de la comarca.

Lo que diferencia a este vodka premium es un proceso de elaboración único y meticuloso que se realiza íntegramente en un ciclo cerrado en la misma ubicación, desde el pelado de las patatas y la destilación hasta el embotellado y el etiquetado final. Para garantizar una calidad superior, se selecciona exclusivamente la variedad agria, con altos niveles de almidón, para obtener un alcohol puro y con carácter. Se realizan varias destilaciones para preservar el sabor original de la patata así como los matices del territorio. Esta paciencia y precisión absoluta da como resultado una bebida de textura sedosa y suavidad excepcional, con 37,5 de alchol, presentada en una elegante botella de 70 centilitros, con un diseño moderno y actualizado.

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Jaime, Amador, César, José Ángel, Favián y Victorino, sus creadores, quieren poner en valor el territorio y transformar el producto local en un nuevo embajador de A Limia en el mundo. Comercializan una primera titada de 10.000 botellas, a 26 euros, que se distribuirán en la hostelería y tiendas gourmet.

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