El periodismo gana a la IA: ojos y oídos fiables en la tierra que arde

Periodistas y fotoperiodistas de distintos medios de comunicación de Ourense participaron este sábado en una mesa redonda, en el Liceo, sobre la función social del periodismo en la cobertura de los incendios forestales. «Fálase moito da IA e a tecnoloxía, pero cos lumes demóstrase que fan falta periodistas en primeira liña, así como pisar terreo e escoitar os veciños», expusieron en esta jornada, organizada por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

En el acto intervinieron los comunicadores Miguel Cao, Uxía Carrera, Carlos Hervella, Juan Maceiras y Santi M. Amil. Jorge Isla actuó como moderador. Estuvo presente Belén Regueira, decana de la entidad de derecho público que representa y defiende a la profesión periodística en Galicia.