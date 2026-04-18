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Informar sobre los incendios forestales

El periodismo gana a la IA: ojos y oídos fiables en la tierra que arde

Profesionales de distintos medios de comunicación participaron este sábado, en el Liceo de Ourense, en una jornada organizada por el Colexio de Xornalistas de Galicia sobre la cobertura informativa de los incendios forestales. «Fan falta periodistas en primeira liña, así como pisar terreo e escoitar os veciños»

El Colexio Profesional de Xornalistas convocó a varios periodistas que expusieron en el Liceo su visión sobre la cobertura de incendios. | ROI CRUZ

El Colexio Profesional de Xornalistas convocó a varios periodistas que expusieron en el Liceo su visión sobre la cobertura de incendios. | ROI CRUZ

R. O.

Ourense

Periodistas y fotoperiodistas de distintos medios de comunicación de Ourense participaron este sábado en una mesa redonda, en el Liceo, sobre la función social del periodismo en la cobertura de los incendios forestales. «Fálase moito da IA e a tecnoloxía, pero cos lumes demóstrase que fan falta periodistas en primeira liña, así como pisar terreo e escoitar os veciños», expusieron en esta jornada, organizada por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

En el acto intervinieron los comunicadores Miguel Cao, Uxía Carrera, Carlos Hervella, Juan Maceiras y Santi M. Amil. Jorge Isla actuó como moderador. Estuvo presente Belén Regueira, decana de la entidad de derecho público que representa y defiende a la profesión periodística en Galicia.

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