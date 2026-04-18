Ourense reivindica la importancia de la salud mental a través del arte más libre en la II Exposición Internacional de Art Brut ‘Ao Cubo’

El Centro Cultural Marcos Valcárcel de la ciudad de Ourense abrió sus puertas a una de las propuestas más singulares del calendario cultural. Desde este fin de semana y hasta el 18 de mayo, la urbe acoge la II Exposición Internacional de Art Brut “Ao Cubo”, una iniciativa impulsada por el servicio de Salud Mental del área Sanitaria de Ourense, que reivindica el papel del arte como herramienta de expresión, acompañamiento y bienestar emocional, y que sitúa a Ourense en el mapa internacional de esta corriente creativa.

La muestra, que celebra su segunda edición tras su paso por Zaragoza, aterriza con la vocación de consolidar una red de colaboración entre tres proyectos de referencia: Andar de Nones (TEAdir-Aragón), Alpha Cultures —vinculado al Hospital de Cadillac, en Francia— y ArtEspida del Hospital de Piñor, perteneciente a la Unidad de Salud Mental del CHUO. En esta ocasión, la ciudad asume el papel de anfitriona, reforzando su posicionamiento como punto de encuentro en el ámbito del Art Brut y la creación artística vinculada al ámbito sanitario.

Lejos de los cánones académicos, esta corriente, el Art Brut, se define como una forma de creación libre, espontánea y sin condicionantes. No busca reconocimiento ni se somete a normas estéticas, sino que nace de una necesidad íntima de expresión. Precisamente ahí reside el valor de una exposición que invita al visitante a acercarse a obras que prescinden de etiquetas diagnósticas o estigmas, y que conectan directamente con la experiencia vital de sus autores.

Así, uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es el proyecto ArtEspida, impulsado desde el Hospital de Piñor, convertido ya en un referente estatal en este ámbito. Se trata de un espacio de creación sin juicios ni objetivos prefijados, donde la práctica artística funciona como herramienta de acompañamiento para personas con sufrimiento psíquico. Bajo una orientación psicoanalítica, el proceso creativo cobra más importancia que el resultado final.

«Lo importante no es la obra terminada, sino el proceso y el lugar que abre para que cada persona pueda expresarse desde su singularidad», explica Andrés Díaz Rodríguez, codirector de ArtEspida. En esta línea, el hospital se configura como un entorno en el que la creación permite a los participantes explorar su propia manera de estar en el mundo, sin la presión de encajar en modelos establecidos.

La exposición reúne piezas procedentes de tres iniciativas que comparten una misma filosofía: generar espacios donde la creatividad fluya en libertad. Andar de Nones promueve talleres artísticos para personas con diversidad psíquica; Alpha Cultures sitúa la expresión artística en el centro del acompañamiento a menores en contextos sanitarios; mientras que ArtEspida aporta una mirada centrada en la subjetividad y la autenticidad.

Más allá de su valor estético, desde la organización resaltan que “Ao Cubo” se presenta como una experiencia que interpela al espectador. Cada obra actúa como un punto de encuentro, una invitación a reconocer el valor del creador y a replantear la mirada sobre la salud mental. La exposición reivindica, en este sentido, la necesidad de generar espacios donde las personas puedan «estar bien» y «ser como son», sin imposiciones externas.

La cita supone, además, una oportunidad para visibilizar el trabajo que se desarrolla desde el ámbito sanitario en relación con la creación artística, abriendo nuevas vías de inclusión y participación social. Durante un mes, el Centro Cultural Marcos Valcárcel se convierte así en escaparate de una forma de arte sincera, directa y profundamente humana a la que la ciudadanía tiene la oportunidad de acercarse hasta el 18 de mayo.