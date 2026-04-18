De Ourense a Colombia: alcaldes gallegos compartirán experiencias de economía circular en la cumbre de la OCDE

No fueron precisamente pocos los gallegos que durante el siglo XX dejaron sus aldeas para viajar a Latinoamérica buscando una vida mejor. Este lunes, otros tres ourensanos del rural cruzarán el Atlántico, pero sus razones esconden motivos de los que sentirse orgullosos: son alcaldes, representarán a España en una cumbre mundial y asistirán a una ponencia para poner a concellos de la provincia termal como ejemplos de buenas prácticas en cuanto a economía sostenible.

Se trata de los regidores de San Xoán de Río, O Riós y Manzaneda, que en la próxima semana viajarán hasta Colombia para participar en la Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA–NEXT, en la también tendrá lugar la 8ª Mesa Redonda sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones de la OCDE (Organización internacional para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El encuentro, a celebrar en Ibagué —una ciudad de unos 500.000 habitantes sobre la cordillera central de los Andes— supone la primera vez que la OCDE celebra el encuentro en América Latina y una ciudad media, contará con mesas redondas con invitados de renombre como Ágatha Ruiz de la Prada, pero también asistirán 100 alcaldes de diversos países latinos entre los que estarán los tres ourensanos.

De Ourense a Colombia para hablar de economía circular

La oportunidad surgió a partir del Congreso Internacional de Startups celebrado hace un mes en Sevilla, donde reconocieron al alcalde de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, como uno de los 100 líderes internacionales de la innovación por su labor en el concello de poco más de 500 habitantes. En esa lista figuraba también el empresario colombiano Milton Restrepo Ruiz, también director de esta nueva cumbre, quien al conocer a Blecua le invitó a participar. La inclusión de los otros dos alcaldes fue una combinación de casualidad y aprovechamiento de recursos: «Dixéronme que podía levar comigo a dúas ou tres persoas do meu equipo ou xefes de gabinete, pero eu en Río non teño nada diso, así que decidín invitar a outros dous alcaldes». Aunque el regidor tiene ya acostumbrados a sus vecinos a viajar para promocionar su concello —ha viajado hasta Bruselas para hablar ante la UE del reto demográfico—, pero será la primera vez que viaje hasta Latinoamérica, y tiene claro que una vez allí aprovechará todo el tiempo posible: «Se falamos de economía circular, un avión de 11 horas é un gasto que hai que compensar con algún tipo de impacto, e no meu caso será conversar con todos os alcaldes e persoas que poida para invitalos a que veñan a coñecer o que facemos en Río», explica, aparte de agradecer el «altavoz moi potente para os nosos concellos» que supondrá estar en Colombia.

Los ourensanos participarán, en una de las tres sesiones de mesa redonda titulada «Hacia la Circularidad: ¿Realidad o Aspiración?», en la que tanto organizaciones internacionales, como gobiernos de estado y alcaldes, compartirán sus experiencias sobre cómo crear mecanismos para que los representantes de América Latina logren una economía más circular. En el caso de los gallegos, hablarán sobre las infraestructuras de gestión de agua y saneamiento que se han desarrollado en los últimos años en los concellos del interior, los cuales según le han comentado a Blecua suponen un gran avance respectos a los presentes en los países americanos: «Alí dinme que os sistemas seguen igual que hai 50 anos, imaxínate», explica el regidor. También será clave en la intervención de un máximo de cinco minutos de los ourensanos explicar cómo se ha logrado deshacerse de los vertederos en un país donde la gestión de los residuos es un gran reto en el que trabajar. Para ello contarán también con el apoyo de la Xunta, que les brindará informes de su Oficina económica.

El papel del rural ourensano en la sostenibilidad

Aunque en una cumbre glocal los alcaldes ourensanos puedan parecer los 'outsiders' (intrusos o extraños, por su expresión en inglés), lo cierto es que el reto que motiva su celebración no se podría llegar a entender sin ellos: «Por moitas innovacións que haxa, non hai maior economía circular que a que se facía e se fai no rural»,explica Pedro Yáñez, alcalde de Manzaneda desde noviembre de 2025. Aparte de ostentar el bastón de mando, Yáñez maneja de profesión una ganadería de vacas rubias gallegas, y le movilizó a presentarse como candidato ver las carencias de un municipio «no que nos coñecemos todos» los 767 habitantes que marca el padrón a 1 de enero.

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Completará el trío de regidores la de O Riós, Eva Barrio, que porta la alcaldía desde el 2022. En Colombia, incidirá principalmente en la energías renovables que se trabaja en el municipio verinés de 1.379 habitantes. «Temos fotovoltaicas instaladas na piscina municipal e nun pozo de bombeo, e temos dúas aerotermias na escola da casa do concello. Pero tamén falaremos de castaña, por suposto», comenta entre risas la alcaldesa sobre el producto que da fama al concello. Comenta que «é un luxo» tener esta oportunidad y sobre la importancia de la economía circular en el rural, afirma que «é así por naturaleza, ou facémolo así ou non sobrevivimos. Eu nin sequera me detacaba de que facía economía circular porque é o meu día a día», afirma.