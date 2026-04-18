Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano

Agentes de la Guardia Civil adscritos al Equipo Roca de la Comandancia de Ourense detuvieron a un vecino de la ciudad, de 45 años de edad, que presuntamente ha cometido un delito de estafa, por el que tendrá que responder ante la autoridad judicial. El arresto es el resultado de una denuncia presentada por el perjudicado en el cuartel de la Guardia Civil de Nalda, en La Rioja. El afectado asegura que, después de haber abonado a este ourensano un total de 66.600 euros para comprar una caravana y un coche, el denunciado presuntamente no le entregó ninguno de los vehículos. El instituto armado se ha incautado de los vehículos relacionados con este presunto fraude. El sospechoso pretendía, supuestamente, pasar la revisión ITV de ambos vehículos.

Según la información de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, a este hombre le figuran otras dos imputaciones por estafa, que se instruyen en juzgados de Logroño y Badajoz.

Los fraudes son un tipo de infracción penal que todavía se cometen en persona pero que en los últimos años, sobre todo, tienen lugar de forma telemática, a distancia, incluso a miles de kilómetros, por la ubicuidad de las nuevas tecnologías.

Según la estadística más reciente sobre el estado de la seguridad ciudadana, la criminalidad convencional creció el año pasado en el conjunto de la provincia de Ourense, en un porcentaje de un 2,5%, con 7.386 casos cometidos por medios físicos, de forma presencial. Los ciberdelitos, que permiten la consumación del propósito criminal desde cualquier lugar del mundo, ya representan cerca de uno de cada cuatro hechos penales. El porcentaje se sitúa casi en el 24%.

En 2025 se cometieron en Ourense 2.321 infracciones de este tipo, un 4,6% más que entre enero y diciembre de 2024. Las estafas informáticas —un total de 1.986 detectadas en el territorio ourensano durante 2025— continúan al alza, con un incremento interanual que ha alcanzado el 7,8%.